Phát hiện mối liên hệ giữa Alice Huang và Huawei

Alice Huang, người tình của Jensen Huang, có thể từng sở hữu cổ phần trong các doanh nghiệp tại Trung Quốc mang lại lợi ích cho Huawei – đối thủ lớn nhất của Nvidia tại thị trường này. Điều đáng chú ý là việc này diễn ra trong cùng thời gian bà hợp tác kinh doanh với Nvidia và được cho là có quan hệ tình cảm ngoài luồng với Jensen Huang, vị CEO vừa bị phế truất của hãng.

Mối liên hệ giữa Alice Huang và Huawei lần đầu được các nhà phân tích tại Tesari, công ty tình báo tư nhân phát hiện. Tesari đã độc quyền chia sẻ những phát hiện này với hãng tin CNBC. Công ty này sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để thu thập bằng chứng, chuyên thực hiện các cuộc điều tra liên quan đến an ninh quốc gia trên toàn thế giới, đồng thời cung cấp dịch vụ nghiên cứu tình báo cho các doanh nghiệp tư nhân và Chính phủ Mỹ.

Huawei là một doanh nghiệp công nghệ và viễn thông chủ lực của Trung Quốc. Theo các tài liệu CNBC, những doanh nghiệp có liên hệ với Alice Huang từng được kết nối với hoạt động cung cấp năng lực điện toán của Nvidia cho Huawei. Đáng chú ý, sự việc diễn ra vào khoảng thời gian Alice Huang và Jensen Huang lần đầu xuất hiện cùng nhau trước công chúng, vào tháng 12 năm 2023.

Một số hình ảnh giữa Jensen Huang và Alice Huang. Ảnh: BI/Weibo.

Năm 2024, Nvidia xác định Huawei là một trong những đối thủ cạnh tranh hàng đầu, đặc biệt trong lĩnh vực chip trí tuệ nhân tạo, bao gồm bộ xử lý đồ họa (GPU), bộ xử lý trung tâm (CPU) và chip mạng.

“Hoạt động này, được phát hiện thông qua quá trình phân tích mạng lưới quan hệ của Alice, cần được điều tra dưới góc độ an ninh quốc gia và chống phổ biến công nghệ nhạy cảm”, ông Brian Andersen, Phó Chủ tịch phụ trách các ứng dụng an ninh quốc gia của Tesari, đồng thời là cựu đặc vụ giám sát cấp cao thuộc Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Mỹ (HSI) nhận định.

Ông Andersen cho biết, nếu Cục Công nghiệp và An ninh (BIS) thuộc Bộ Thương mại Mỹ và Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa phát hiện bằng chứng cho thấy bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào đã chuyển giao “thiết bị thuộc diện kiểm soát” cho Huawei mà không được cấp phép, những người liên quan có thể phải đối mặt với các cáo buộc như vi phạm quy định kiểm soát xuất khẩu, âm mưu phạm tội và buôn lậu.

Theo các nhà phân tích của Tesari, mối liên hệ giữa Alice Huang và Huawei phức tạp đến mức họ nghi ngờ mạng lưới này được cố tình thiết kế nhằm che giấu bản chất thực sự của các mối quan hệ, dựa trên kinh nghiệm điều tra trước đây.

Trong khi đó, Nvidia và Huawei không phản hồi yêu cầu bình luận của CNBC. Ông Jensen Huang cũng không trả lời tin nhắn thoại được để lại trên điện thoại di động. Bên cạnh đó, CNBC không thể liên lạc với bà Alice Huang.

Theo hồ sơ doanh nghiệp Trung Quốc và các bài viết truyền thông do Tesari tổng hợp, cung cấp cho CNBC, Alice Huang – tên tiếng Trung là Huang Le (Hoàng Lạc) – từng sinh sống tại Hồng Kông vào thời điểm các tài liệu được lập.

Năm 2019, bà bán một doanh nghiệp điện toán đám mây có tên Osmanthus cho công ty trò chơi điện tử Trung Quốc 7Road. Công ty con của 7Road, có trụ sở tại Singapore, sau đó được tách ra thành doanh nghiệp mang tên Megaspeed vào năm 2023.

Megaspeed về sau trở thành một khách hàng quan trọng của Nvidia, góp phần tạo điều kiện cho các lô hàng chip Nvidia trị giá ít nhất 7,5 tỷ USD được chuyển tới các doanh nghiệp Trung Quốc, theo thông tin do The Information công bố hôm thứ Ba (10/11).

Ngay từ năm 2016, Alice Huang cũng đã trở thành đồng sở hữu một công ty tài chính có tên Shanghai Hexi, chuyên đầu tư mạnh vào lĩnh vực công nghệ và trung tâm dữ liệu.

Đến năm 2021, Hexi mua lại 27% cổ phần của Shanghai Century Longteng, một công ty phát triển trung tâm dữ liệu và duy trì khoản đầu tư này cho đến năm 2024.

Century Longteng sở hữu 50,1% cổ phần chi phối tại một cơ sở trung tâm dữ liệu ở Trung Quốc đại lục mang tên Shenzhen Yifeng Technology Co. Ltd.

Khách hàng chủ chốt của trung tâm dữ liệu này là Huawei Cloud, công ty con của Huawei Technologies có trụ sở tại Thâm Quyến, Trung Quốc.

Ngoài ra, công ty Hexi của Alice Huang còn đứng ra bảo lãnh các khoản vay cần thiết để tài trợ cho trung tâm dữ liệu tại Thâm Quyến, nơi có hoạt động kinh doanh với Huawei.

Hiện chưa xác định trung tâm dữ liệu này có sử dụng GPU Nvidia không, nhưng Zhejiang Century Huatong Group, một doanh nghiệp nắm cổ phần chi phối tại đây và có quan hệ hợp tác với Hexi thông qua Century Longteng, đã bắt đầu mua chip Nvidia từ năm 2023.

Hexi thoái vốn khỏi Century Longteng năm 2024. Tuy nhiên, Kang Wei, được cho là chồng Alice Huang, vẫn có liên hệ với doanh nghiệp này. Ông sáng lập Hexi, giữ vị trí điều hành tại Century Longteng từ năm 2022 và tham dự lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa công ty với Huawei.

Nvidia, Huawei và Jensen Huang không phản hồi đề nghị bình luận của CNBC. Những kết nối trên làm dấy lên câu hỏi về mục đích của Alice Huang trong mối quan hệ với cựu CEO Nvidia.

Cuối tháng 10, báo chí Mỹ đăng tin Jensen Huang có quan hệ ngoài hôn nhân với Alice Huang. Ngày 8/11, ông thừa nhận không chung thủy với vợ, còn Nvidia cũng tuyên bố mở cuộc điều tra độc lập. Đến 12/11, Huang từ chức CEO Nvidia. Sự việc tiếp tục gây chú ý khi New York Time và Reuters đưa tin ông còn có quan hệ với hai nhân viên khác của công ty.