Phát hiện mối liên hệ di truyền đầu tiên giữa các đợt bùng phát Ebola tại châu Phi

Nhân viên y tế tiến hành khử trùng để ngăn chặn sự lây lan của dịch Ebola tại Bunia, CHDC Congo. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 23/10, Bộ trưởng Y tế Nigeria Muhammad Ali Pate đã công bố thông tin trên, đánh dấu lần đầu tiên các nhà chức trách xác định được mối liên hệ di truyền giữa các đợt bùng phát Ebola tại hai quốc gia.

Theo hãng tin AFP, giới chức Nigeria cho biết chưa có bằng chứng cho thấy người mắc Ebola tại Kenya đã đến Nigeria hoặc có mối liên hệ trực tiếp với ca bệnh tại Nigeria.

Ông Pate cho biết những người có liên quan đang được truy tìm, cách ly và xét nghiệm. Một số trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính, trong khi các kết quả khác vẫn đang chờ được công bố.

Cho tới nay, Nigeria mới ghi nhận một trường hợp mắc Ebola được xác nhận ở một du khách từng đến Uganda. Ngày 23/10, Uganda, quốc gia giáp Cộng hòa Dân chủ Congo (CHDC Congo) và từng trải qua các đợt bùng phát Ebola, cho biết nước này hiện không ghi nhận ca mắc Ebola, song đang tăng cường các biện pháp phòng ngừa.

Bộ Y tế Uganda thông báo đã khôi phục việc yêu cầu tất cả người nhập cảnh, không phân biệt quốc gia xuất phát, khai báo thông tin hành trình. Những du khách từng đến CHDC Congo, nơi dịch bệnh bắt đầu bùng phát, sẽ không được phép quá cảnh tại Uganda.

Trong khi đó, ngày 20/10, Mỹ nâng mức cảnh báo đi lại đối với Kenya, khuyến cáo công dân cân nhắc lại việc đến quốc gia Đông Phi này sau khi Kenya ghi nhận ca mắc Ebola thứ 8.

Đại sứ quán Mỹ tại Kenya cho biết mức cảnh báo đã được nâng từ cấp 2 lên cấp 3, tương ứng với khuyến cáo cân nhắc lại việc đi lại do các nguy cơ về sức khỏe. Một ngày trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cập nhật khuyến cáo đi lại dành cho công dân nước này.

Theo khuyến cáo, công dân Mỹ nên cân nhắc lại việc đến Kenya do các nguy cơ liên quan đến sức khỏe, tội phạm, bắt cóc, khủng bố, bất ổn và an toàn giao thông. Một số khu vực tại Kenya có mức độ rủi ro cao hơn.

Ca mắc Ebola đầu tiên tại Kenya được công bố ngày 10/6 là một doanh nhân ngoài 40 tuổi, sinh sống tại CHDC Congo. Người này di chuyển bằng ô tô và máy bay, quá cảnh Uganda trước khi đến Kenya và tử vong sau đó. Bảy trường hợp mắc bệnh tiếp theo gồm người có tiếp xúc với bệnh nhân đầu tiên, nhân viên y tế trực tiếp điều trị và nhân viên hỗ trợ y tế. Bộ Y tế Kenya cho biết những người này đang được cách ly và có tình trạng sức khỏe ổn định.

Tuần trước, giới chức y tế Kenya thông báo đã xác định được 130 người có liên quan đến các ca bệnh, trong đó 128 người đã được truy vết và đưa vào diện cách ly.