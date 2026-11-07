Phát hiện mới khiến bí ẩn về Stonehenge càng thêm khó giải

Stonehenge, công trình đá cổ nổi tiếng ở Vương quốc Anh, tiếp tục khiến giới khoa học đau đầu khi nguồn gốc của tảng đá bàn thờ vẫn chưa được xác định. Dù đã tiến hành nhiều cuộc khảo sát và phân tích địa chất, các nhà nghiên cứu vẫn chưa tìm được nơi xuất phát chính xác của tảng đá khổng lồ này.

Stonehenge là một quần thể đá cổ bí ẩn ở Anh, nổi tiếng vì những khối đá khổng lồ được người tiền sử dựng lên từ hàng nghìn năm trước. Ảnh: CC BY 3.0

Năm 2024, các nhà khoa học từng đưa ra giả thuyết rằng tảng đá nặng khoảng 6 tấn được vận chuyển từ vùng đông bắc Scotland, cách Stonehenge hơn 640 km. Phát hiện khi đó gây chú ý và đặt ra câu hỏi về cách người thời kỳ đồ đá mới có thể di chuyển một khối đá lớn qua quãng đường xa như vậy.

Để kiểm chứng giả thuyết, nhóm nghiên cứu quốc tế đã phân tích thành phần của tảng đá bằng các phương pháp không gây hư hại, đồng thời kiểm tra 8 mảnh đá được lưu giữ tại các bảo tàng. Các nhà địa chất cũng đến vùng đông bắc Scotland, thu thập khoảng 70 mẫu đá để so sánh trong phòng thí nghiệm.

Tuy nhiên, kết quả mới cho thấy tảng đá bàn thờ rất khó có khả năng bắt nguồn từ khu vực này.

Giáo sư Duncan Pirrie, người đứng đầu nghiên cứu, cho biết nhóm đã loại trừ khả năng tảng đá đến từ miền nam nước Anh. Thay vào đó, nguồn gốc của nó có thể nằm ở những khu vực khác thuộc Scotland, miền bắc nước Anh hoặc thậm chí là Ireland.

Dù chưa tìm được câu trả lời, các nhà khoa học cho rằng nghiên cứu vẫn đạt được bước tiến quan trọng. Theo giáo sư Nick Pearce, việc loại bỏ những địa điểm không phù hợp sẽ giúp thu hẹp phạm vi tìm kiếm và tiến gần hơn đến nguồn gốc thực sự của tảng đá.

Các chuyên gia nhận định, nếu xác định được nơi xuất phát của tảng đá bàn thờ, giới khảo cổ sẽ có thêm manh mối về khả năng vận chuyển, giao thương và kết nối giữa các cộng đồng người thời tiền sử.

Hiện cuộc tìm kiếm vẫn tiếp tục, trong khi hành trình đưa tảng đá nặng 6 tấn đến Stonehenge vẫn là một trong những bí ẩn lớn của công trình cổ đại này.