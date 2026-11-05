Phát hiện ma túy trong túi bánh mì, triệt xóa tụ điểm mua bán ma túy

Lực lượng Biên phòng đọc quyết định khám xét nhà ở của các đối tượng.

Trước đó, lúc 10 giờ 45 ngày 2-11, tại khu vực trước nhà số 223 đường Mẹ Suốt, tổ dân phố Đà Sơn 8, phường Hòa Khánh, tổ công tác phát hiện Nguyễn Anh Vũ (1987) điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra, phát hiện túi ni-lông đựng bánh mì treo bên phải xe một gói ma túy đá. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Vũ tại kiệt 161 đường Mẹ Suốt, tổ công tác thu giữ thêm bộ dụng cụ sử dụng ma túy.

Tiếp tục mở rộng điều tra, lúc 15 giờ 15 cùng ngày, tại đường Gò Dư, phường Hòa Khánh, lực lượng chức năng kiểm tra Hứa Lê Xuân Hiền (1981, trú phường An Khê), phát hiện đối tượng cất giấu 2 gói ma túy đá. Từ kết quả đấu tranh, đến 17 giờ cùng ngày, tổ công tác giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thanh Duyên (1998), tại nhà số 44/19 đường Đà Sơn, phường Hòa Khánh, để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Khám xét nơi ở của Duyên, lực lượng chức năng thu giữ 22 gói ma túy tổng hợp các loại, tổng khối lượng khoảng 30 gam cùng một số vật chứng liên quan. Hiện các đơn vị đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.