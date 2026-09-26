Phát hiện ma túy khi kiểm tra hành chính nhân viên giao hàng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố Vũ Chí Thiện (SN 1993, trú tại phường Tương Mai, Hà Nội) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" theo khoản 4, Điều 251 Bộ luật Hình sự; khởi tố Phan Đoàn Kiều Trúc (SN 2002, trú tại xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk) và Nguyễn Mai Hoa (SN 2001, trú tại xã Kim Tân, tỉnh Thanh Hóa) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" theo khoản 1, Điều 255 Bộ luật Hình sự; khởi tố Bùi Tú Ngọc về tội "Không tố giác tội phạm" theo khoản 1, Điều 390 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Vũ Chí Thiện cùng tang vật. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Trước đó, tối 18/8, Công an phường Kim Liên kiểm tra hành chính P.V.A, là nhân viên giao hàng công nghệ, phát hiện một túi nilon chứa ma túy.

Qua truy xét, Công an phường Kim Liên xác định Vũ Chí Thiện là người giao gói hàng chứa ma túy cho P.V.A. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Thiện, cơ quan công an thu giữ gần 300g ma túy tổng hợp, gồm Methamphetamine, Ketamine, MDMA, cocaine cùng nhiều loại ma túy khác được ngụy trang trong các túi, gói mang nhãn hiệu khác nhau.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Phan Đoàn Kiều Trúc (SN 2002, trú tại xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk) và Nguyễn Mai Hoa đã mua ma túy tổng hợp của Thiện để tổ chức sử dụng.

Các đối tượng liên quan tại hiện trường. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Bùi Tú Ngọc (SN 1998, trú tại phường Bạch Mai, Hà Nội), vợ của Thiện, cũng được triệu tập để làm rõ dấu hiệu không tố giác tội phạm.

Trước đó, ngày 17/9, Công an phường Yên Nghĩa phát hiện, bắt quả tang N.H.H (SN 2006) và H.Đ.T (SN 2008, cùng trú tại phường Chương Mỹ, Hà Nội) khi đang mang ma túy đi giao cho khách tại khu vực cầu Mai Lĩnh.

Qua điều tra, Công an phường Yên Nghĩa xác định N.T.N (SN 2007, trú tại phường Chương Mỹ) là người bán 2 lọ tinh dầu ma túy cho N.H.H.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự về tội "Mua bán trái phép chất ma túy", theo khoản 1, Điều 251 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.