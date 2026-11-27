Mã độc có thể ẩn sẵn trong điện thoại mới

Theo hãng bảo mật Kaspersky, số lượng thiết bị Android bị phát hiện có mã độc cài sẵn mỗi tháng đã tăng hơn 2,5 lần trong vòng một năm qua. Trong đó, Keenadu là một trong những dòng mã độc phổ biến nhất, được phát hiện trên hơn 220.000 thiết bị trong 10 tháng đầu năm 2026.

Hàng trăm ngàn thiết bị Android bị cài sẵn mã độc nguy hiểm.

Cùng với Keenadu, Triada – dòng mã độc đã xuất hiện khoảng 10 năm trước chiếm tới 88% tổng số thiết bị được phát hiện có mã độc cài sẵn trong năm nay. Riêng Triada đã xuất hiện khoảng 20 biến thể khác nhau trong năm 2026.

Điểm nguy hiểm của những mã độc này là chúng không nhất thiết phải chờ người dùng tải nhầm ứng dụng hoặc nhấn vào đường link lạ mới xâm nhập thiết bị. Chúng có thể được cài sẵn trong phần mềm hệ thống ngay từ quá trình sản xuất điện thoại, máy tính bảng.

Theo các nhà nghiên cứu, những phiên bản Triada mới có khả năng can thiệp vào cả ứng dụng có sẵn trên máy lẫn ứng dụng do người dùng tự cài đặt. Kẻ tấn công còn có thể bổ sung các chức năng độc hại khác tùy theo mục tiêu, chẳng hạn đánh cắp thông tin hoặc thực hiện hành vi gian lận.

Keenadu cũng có cách hoạt động tương tự. Trong phần lớn các trường hợp được ghi nhận, mã độc này được sử dụng để gian lận quảng cáo bằng cách tự động tạo ra những lượt nhấp chuột giả, qua đó giúp kẻ tấn công trục lợi.

Đáng chú ý, Keenadu không nhất thiết hoạt động ngay sau khi được cài vào thiết bị. Các phiên bản được Kaspersky phân tích có thể nằm im khoảng hai tháng rưỡi trước khi nhận lệnh từ máy chủ của kẻ tấn công để bắt đầu hoạt động. Theo Kaspersky, việc trì hoãn này có thể nhằm tránh bị các công cụ bảo mật phát hiện.

Việc mã độc nằm sâu trong phần mềm hệ thống khiến quá trình xử lý trở nên đặc biệt khó khăn. Kaspersky cảnh báo, khi mã độc đã xâm nhập vào khu vực lưu trữ các thành phần cốt lõi của hệ điều hành, phần mềm diệt virus thông thường không thể loại bỏ chúng. Ngay cả việc cài đặt lại phần mềm hệ thống cũng có thể không giải quyết được triệt để.

Nguy cơ từ khâu sản xuất và cung ứng thiết bị

Theo Kaspersky, mã độc cài sẵn thường xâm nhập thiết bị thông qua chuỗi cung ứng – quá trình sản xuất, lắp ráp và đưa sản phẩm từ nhà cung cấp đến người tiêu dùng.

Trong một số trường hợp, nhà sản xuất chủ động cài mã độc vào thiết bị. Tuy nhiên, cũng có thể xảy ra tình huống một thương hiệu thuê đối tác lắp ráp sản phẩm nhưng nhận phải phần mềm hệ thống đã bị nhà thầu cố tình cài mã độc. Thậm chí, một linh kiện được sử dụng trong quá trình sản xuất cũng có thể bị can thiệp.

Điều này đồng nghĩa, một chiếc điện thoại mới nguyên hộp vẫn có nguy cơ chứa mã độc trước khi đến tay người dùng. Người sử dụng có thể không nhận thấy dấu hiệu bất thường trong thời gian đầu, bởi một số mã độc được thiết kế để âm thầm chờ lệnh kích hoạt.

Không chỉ điện thoại và máy tính bảng, Kaspersky còn phát hiện mã độc cài sẵn trên một số thiết bị khác. Cụ thể, dòng mã độc Dwphon được tìm thấy trong phần mềm hệ thống của đồng hồ thông minh dành cho trẻ em, trong khi Vo1d xuất hiện trên các thiết bị TV Box.

Đối với doanh nghiệp, nguy cơ còn lớn hơn khi thiết bị nhiễm mã độc được cấp cho nhân viên sử dụng trong công việc. Ngoài tình trạng điện thoại chạy chậm, tự xuất hiện quảng cáo, mã độc có thể chiếm quyền kiểm soát tài khoản, đánh cắp tiền điện tử hoặc làm rò rỉ dữ liệu nội bộ.

Các thiết bị bị nhiễm cũng có thể bị lợi dụng để chuyển tiếp lưu lượng truy cập Internet hoặc tham gia mạng lưới thiết bị phục vụ các cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DDoS). Trong trường hợp tin tặc khiến thiết bị không thể hoạt động, công việc thường ngày của doanh nghiệp có thể bị gián đoạn.

Trước nguy cơ này, Kaspersky khuyến nghị doanh nghiệp kiểm tra và dùng thử các thiết bị mẫu trước khi đặt mua số lượng lớn. Tuy nhiên, việc kiểm tra ban đầu không thể thay thế các biện pháp bảo vệ trong suốt quá trình sử dụng.

Các chuyên gia cảnh báo, nhà cung cấp không trung thực có thể cố tình gửi thiết bị sạch để kiểm tra, nhưng những sản phẩm được giao sau đó lại chứa mã độc. Vì vậy, doanh nghiệp cần duy trì việc giám sát và bảo vệ thiết bị thường xuyên, đặc biệt chú ý đến hệ thống cập nhật phần mềm, bởi đây cũng có thể trở thành mục tiêu bị tin tặc tấn công.