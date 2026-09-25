Phát hiện lượng lớn bánh, kẹo trung thu không rõ xuất xứ tại 1 cơ sở ở Hưng Yên

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp Chi cục Quản lý thị trường tỉnh và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh mới kiểm tra Hộ kinh doanh L.T.M.T.T tại thôn Quang Trung, xã Tiên Tiến.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở đang lưu giữ 400 chiếc bánh dẻo, hơn 3.000 bánh Trung thu nhân trứng và 150kg kẹo dẻo, tổng trị giá gần 50 triệu đồng.

Toàn bộ số hàng hóa trên không có hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ; không thể hiện ngày sản xuất, hạn sử dụng và không có tài liệu chứng minh chất lượng sản phẩm theo quy định.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, xử lý vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh và tiến hành tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm.

Từ vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân thận trọng khi lựa chọn thực phẩm, nhất là bánh, kẹo và các sản phẩm được tiêu thụ nhiều trong dịp Trung thu. Người tiêu dùng cần kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ, nhãn hàng hóa, ngày sản xuất, hạn sử dụng và các thông tin liên quan đến chất lượng trước khi mua.

Cơ quan chức năng cũng đề nghị người dân kịp thời thông tin khi phát hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm không bảo đảm an toàn, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, góp phần bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng.