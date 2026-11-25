Vật lý hiện đại xác định bốn lực cơ bản chi phối tự nhiên, gồm lực hấp dẫn, lực điện từ, lực hạt nhân mạnh và lực hạt nhân yếu. Tuy nhiên, nhà khoa học đoạt giải Nobel Vật lý năm 2004 Frank Wilczek cho rằng thống kê lượng tử (quantum statistics) có ảnh hưởng sâu rộng đến thế giới vật chất, có thể xem như “lực thứ năm”.

Trong bài viết đăng trên South China Morning Post, Wilczek giải thích đây không phải một lực cơ bản mới theo nghĩa thông thường, mà là quy luật bắt nguồn từ chính cơ học lượng tử, quyết định cách các hạt tồn tại và sắp xếp trạng thái. Quy luật này tạo ra những tác động giống lực đẩy giữa các hạt, giúp vật chất chống lại sự co ép của những lực hút khác.

Thống kê lượng tử có ảnh hưởng sâu rộng đến thế giới vật chất, có thể xem như “lực thứ năm”. (Ảnh: SCMP)

Chẳng hạn, electron thuộc nhóm hạt fermion, không thể cùng chiếm một trạng thái lượng tử giống hệt nhau. Vì vậy, chúng phải phân bố ở những trạng thái khác nhau quanh hạt nhân, góp phần hình thành cấu trúc nguyên tử và quyết định tính chất hóa học của các nguyên tố.

Nếu không có quy luật này, các electron có thể dồn vào những trạng thái năng lượng thấp nhất, khiến cấu trúc nguyên tử không thể tồn tại như hiện nay.

Quy luật tương tự cũng áp dụng với proton và neutron, giúp duy trì cấu trúc hạt nhân dù các hạt này chịu lực hút mạnh bên trong hạt nhân. Ở quy mô vũ trụ, thống kê lượng tử còn tạo ra áp suất chống lại sự co ép của lực hấp dẫn. Nhờ đó, sao lùn trắng và sao neutron có thể duy trì trạng thái ổn định sau khi cạn nhiên liệu và co lại.

Nền tảng của nhiều công nghệ hiện đại

Thống kê lượng tử có hai dạng phổ biến là Fermi và Bose, tương ứng với hai nhóm hạt fermion và boson. Mỗi nhóm tuân theo quy luật riêng, tạo nên những hiện tượng tự nhiên và ứng dụng công nghệ khác nhau.

Fermion, gồm electron, proton và neutron, tuân theo quy tắc không thể cùng chiếm một trạng thái lượng tử giống hệt nhau. Quy luật này không chỉ góp phần duy trì cấu trúc nguyên tử mà còn giúp các nhà khoa học hiểu và kiểm soát hành vi của electron trong vật liệu. Đây là nền tảng quan trọng dẫn đến sự ra đời của transistor và công nghệ vi điện tử hiện đại.

Trong khi đó, boson như photon - hạt ánh sáng có thể cùng tồn tại trong một trạng thái lượng tử. Đặc tính này thể hiện rõ trong hoạt động của laser, khi nhiều photon trong chùm sáng có cùng màu sắc và truyền theo cùng hướng.

Một số boson còn được hình thành khi các fermion kết hợp thành từng cặp. Chẳng hạn, các nguyên tử helium có thể trở thành chất siêu chảy ở nhiệt độ rất thấp, cho phép nhiệt truyền đi mà không bị tổn hao theo cách thông thường.

Trong vật liệu siêu dẫn, các cặp electron cũng hành xử như boson, giúp dòng điện truyền đi mà không gặp điện trở trong những điều kiện nhất định. Hiện tượng này được ứng dụng để chế tạo nam châm siêu dẫn trong máy chụp cộng hưởng từ (MRI) và các hệ thống tàu đệm từ.

Frank Wilczek, nhà khoa học đoạt giải Nobel Vật lý năm 2004 và là giáo sư tại Đại học Stockholm. (Ảnh: SCMP)

Bên cạnh fermion và boson, Wilczek còn đề cập đến anyon - dạng hạt giả có quy luật thống kê khác biệt, có thể xuất hiện trong một số hệ vật chất hai chiều. Năm 1982, ông là nhà khoa học đã đưa ra tên gọi anyon cho dạng thống kê này.

Tuy nhiên, phải mất 38 năm nghiên cứu, đến năm 2020, hai nhóm nhà khoa học mới công bố những bằng chứng thực nghiệm độc lập quan trọng về sự tồn tại của anyon trong hiệu ứng Hall lượng tử phân số.

Phát hiện này mở ra hướng nghiên cứu mới cho công nghệ thông tin lượng tử. Các nhà khoa học kỳ vọng có thể khai thác những tương tác liên quan đến anyon để lưu trữ, xử lý và sửa lỗi thông tin lượng tử. Một số phương pháp nghiên cứu máy tính lượng tử cũng đang dựa vào các nguyên lý vật lý này nhằm tăng khả năng bảo vệ thông tin trước lỗi tính toán.

Theo Wilczek, những khám phá trên cho thấy thống kê lượng tử không chỉ giúp lý giải cách vật chất hình thành và tồn tại, mà còn mở ra những khả năng mới trong phát triển công nghệ lượng tử.