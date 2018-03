Phát hiện lửa ở hầm tòa nhà Victoria Văn Phú cư dân lo xảy ra thảm họa

Khi người dân phát hiện ra khói và ánh lửa ở dưới tầm đã vội vàng hô báo cháy cho nhiều người đang ở các căn hộ chung cư ôm đồ đạc và bồng con nhỏ bỏ chạy xuống sân của tòa nhà.

Theo nguồn tin báo Người Đưa Tin nhận được, vào khoảng 21h30 phút tối ngày 28/3, hàng trăm cư dân đang sinh sống tại tòa nhà Victoria Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, TP.Hà Nội bàng hoàng hoảng sợ khi bất ngờ phát hiện thấy khói và ánh lửa tại tầng hầm tòa V2 của tòa nhà.

Một số người dân cho biết, thời điểm trên có một số cư dân phát hiện ra có khói và ánh lửa nên đã hô báo cháy cho nhiều người đang ở trong các căn hộ của tòa nhà.

Thấy vậy, nhiều người hoảng hốt ôm đồ đạc và bồng con nhỏ bỏ chạy xuống sân khu chung cư.

Chưa hết lo lắng về mất an toàn cháy nổ, anh H. P. (cư dân sống tại tòa nhà Victoria Văn Phú) kể lại:

“Tầm khoảng 21h 30 phút tối qua khi một số người đi làm về nhà khi đỗ xe dưới hầm thì phát hiện có khói và ánh lửa phát ra từ tầng hầm, nên đã báo cho người dân có cháy. Tuy nhiên, khi kiểm tra thì người dân phát hiện khói và ánh lửa là do có một số công nhân đang cắt sắt thép bằng máy và hàn xì gây tóe lửa”.

Anh P. cho biết thêm : “Các công nhân tiến hành hàn xì tại tầng hầm ko đảm bảo an toàn vì khu vực này ko được che chắn, có nhiều bạt và do có bao tải rải rác xung quanh, nhiều thanh gỗ nằm ngổn ngang bên cạnh.

Đặc biệt, công nhân hàn xì và cắt sắt còn hút thuốc lá vứt tàn thuốc ở ngay khu vực xung quanh có nhiều bạt và gỗ”.

“Trong hầm lúc này có khoảng hơn 400 ô tô đang đỗ nên việc hàn xì không đảm bảo an toàn dễ gây ra thảm họa lớn giống ở vụ cháy ở chung cư Carina Plaza làm 13 người tử vong. Cư dân đã chụp ảnh, quay lại clip để làm bằng chứng.

Sau đó, người dân đã xuống kiểm tra thì thấy vẫn còn mùi khét rất nhiều, công nhân lúc này thì đã rút đi hết (tầm 10h tối)”, anh P. nói.

Cũng theo một số người dân cho biết thêm, nhóm thợ được chủ đầu tư cho phép vào để thi công cắt thông từ hầm B2 lên khu trung tâm thương mại để làm thang cuốn.

Việc thi công này có phép hay không thì vẫn cần phải cơ quan chức năng điều tra làm rõ vì cư dân chưa thấy ai đến lấy ý kiến về việc thông tầng hầm này.

Trước sự việc trên, cư dân đã gọi điện báo Giám đốc ban quản lý tòa nhà thì được phản hồi là ban quản lý không cho phép đơn vị nào thi công quá 18h tối.

Cư dân ở đây đã yêu cầu ban quản lý xuống hiện trường và gọi báo công an phường, UBND phường Phú La xuống làm việc và lập biên bản.

Tại biên bản làm việc của Công an và UBND phường Phú La nêu rõ: Vào lúc 22h 35 phút ngày 28/3, Công an phường Phú La, quận Hà Đông, TP.Hà Nội nhận được tin báo cháy xảy ra tại tầng hầm V2 Victoria Văn Phú do một số thợ hàn đang hàn xì tại khu tầng hầm Victoria Văn Phú, Hà Đông.

Khi tổ công tác công an phường và UBND phường tới hiện trường thì phát hiện tàng hầm V2 Victoria có dụng cụ và phương tiện để hàn xì.

Theo trình báo của cư dân tòa nhà, ở hiện trường phát hiện khu vực hàn không đảm bảo các yếu tố phòng cháy chữa cháy theo quy định.

Lập tức, tổ công tác Công an phường cùng với UBND phường Phú La yêu cầu tạm dừng việc thi công dưới tầng hầm V2 và yêu cầu ban quản trị tòa nhà chấm dứt việc cho công nhân tự ý hàn cắt, mà không được sự đồng ý của cư dân tòa nhà.

