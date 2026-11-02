Phát hiện lợn đồng bí ẩn, hé lộ dấu tích văn hóa thời Thương

Phát hiện bất ngờ dưới nền nhà mới

Một gia đình tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, trong quá trình xây dựng nhà mới đã bất ngờ phát hiện một hiện vật bằng đồng có hình dáng giống con lợn. Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới khảo cổ, bởi món đồ không chỉ có hình thức đặc biệt mà còn được cho là mang giá trị lịch sử rất lớn.

Cụ thể, khi đào móng nhà, hai cha con phát hiện một vật thể bằng đồng nằm dưới lòng đất. Nhận thấy hiện vật có vẻ cổ xưa, họ đã báo cho cơ quan chức năng thay vì tự ý mang đi hoặc bán.

Sau khi tiếp nhận thông tin, các chuyên gia khảo cổ tiến hành kiểm tra, làm sạch và nghiên cứu hiện vật. Kết quả ban đầu cho thấy đây không phải một món đồ trang trí thông thường mà có thể là một loại đồ đựng rượu bằng đồng thuộc thời Thương. Phát hiện này khiến giới nghiên cứu đặc biệt quan tâm, bởi hình tượng lợn trên đồ đồng cổ không phổ biến, đồng thời có thể cung cấp thêm tư liệu về đời sống vật chất và tín ngưỡng của cư dân Trung Quốc thời cổ đại.

Một gia đình ở Hồ Nam bất ngờ đào được lợn đồng khi xây nhà, mở ra câu chuyện khảo cổ kỳ lạ về hiện vật quý hiếm thời Thương. Ảnh: Bảo tàng tỉnh Hồ Nam (Hunan Museum), Trung Quốc.

Hiện vật được xác định là bảo vật thời nhà Thương

Sau khi được làm sạch, hiện vật lộ ra những đường nét tinh xảo cùng các chi tiết trang trí đặc biệt. Các chuyên gia nhận định đây là “Thỉ Tôn” - loại đồ đựng rượu bằng đồng có hình dáng lợn, thuộc thời nhà Thương. Đây là một trong những đồ đồng hình lợn đặc biệt nhất từng được phát hiện tại Trung Quốc.

Hiện vật được tạo hình theo dáng một con lợn rừng khỏe mạnh, thân hình chắc nịch, mắt mở lớn và cặp nanh nhô ra. Trên lưng có nắp mở hình bầu dục, núm nắp được tạo hình chim phượng đứng, trong khi thân được trang trí bằng hoa văn rồng cuộn.

Những chi tiết này cho thấy trình độ đúc đồng tinh xảo của người thợ cổ đại. Thay vì chỉ tạo ra một vật dụng có công năng, nghệ nhân đã kết hợp hình tượng động vật với nghệ thuật trang trí, biến chiếc bình thành một tác phẩm có giá trị thẩm mỹ.

Các nguồn khảo cổ cho biết chiếc “Thỉ Tôn” cao khoảng 40 cm, dài 72 cm, nặng gần 20 kg và có dung tích khoảng 13 lít. Kích thước lớn cùng cấu tạo đặc biệt cho thấy đây không phải vật dụng sinh hoạt thông thường.

Điểm đặc biệt của "Thỉ Tôn" nằm ở sự kết hợp giữa công năng và tạo hình. Đây không chỉ là đồ đựng rượu trong nghi lễ mà còn cho thấy người thợ đúc đồng thời Thương đã đạt trình độ kỹ thuật cao, biết tạo hình động vật sống động trên những vật dụng nghi lễ. Hình tượng lợn cũng gợi mở vai trò của vật nuôi, săn bắt và các biểu tượng động vật trong đời sống tinh thần đương thời.

Đồ đựng rượu phản ánh nghi lễ và tín ngưỡng cổ đại

Thời Thương là giai đoạn giữ vai trò quan trọng trong đời sống chính trị, tôn giáo và nghi lễ. Những chiếc bình đựng rượu thường được sử dụng trong các hoạt động tế lễ tổ tiên, thần linh hoặc những nghi thức quan trọng của tầng lớp quý tộc. Việc chế tác một chiếc bình theo hình dáng lợn rừng có thể phản ánh vị trí của loài vật này trong đời sống vật chất và tín ngưỡng thời cổ đại.

Đáng chú ý, hình tượng động vật trong nghệ thuật thời Thương không đơn thuần được tạo ra để trang trí. Nhiều hiện vật bằng đồng mang hình dáng động vật được chế tác với những đường nét cách điệu, thể hiện sự kết hợp giữa quan sát tự nhiên và quan niệm tín ngưỡng. Rồng, hổ, chim, trâu và các loài vật khác thường xuất hiện trên đồ đồng nghi lễ. Mỗi hình tượng có thể mang ý nghĩa riêng, gắn với quyền lực, sự bảo vệ hoặc thế giới tâm linh.

Lợn là một trong những vật nuôi quan trọng của xã hội nông nghiệp Trung Quốc. Ngoài giá trị thực phẩm, loài vật này còn có thể gắn với sự sung túc, lễ vật hiến tế và quan niệm về đời sống cộng đồng. Tuy nhiên, ý nghĩa cụ thể của hình tượng lợn trên chiếc Thỉ tôn vẫn cần được nghiên cứu thêm. Các chuyên gia từng đưa ra giả thuyết rằng việc tạo hình động vật trên đồ tế lễ có thể liên quan đến quan niệm tôn giáo hoặc mong muốn cầu phúc, nhưng chưa có đủ bằng chứng để xác định chính xác ý nghĩa biểu tượng.

Khi được phát hiện tại Hồ Nam, hiện vật không đi kèm một quần thể mộ táng rõ ràng hay hệ thống đồ tùy táng phong phú. Vì vậy, các nhà nghiên cứu chưa thể xác định chắc chắn chiếc bình từng thuộc về một nhân vật quyền quý nào, danh tính thực sự ra sao.