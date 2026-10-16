Phát hiện loạt ảnh vợ vụng trộm, chồng phát tán theo cách đặc biệt

Theo CNA, trong phán quyết được công bố ngày 13/10, tòa án Singapore xem xét yêu cầu cấp lệnh bảo vệ cá nhân của một phụ nữ đang trong quá trình ly hôn. Người này cho rằng chồng có những hành vi khiến cô chịu tổn thương về tinh thần, trong đó có việc phát tán hình ảnh riêng tư của cô và người tình.

Người chồng thừa nhận đã đưa vợ vào một nhóm trò chuyện có các thành viên gia đình cô, sau đó xóa cô khỏi nhóm và gửi những hình ảnh riêng tư của vợ cùng người đàn ông khác cho những người còn lại. Anh lấy lý do muốn gia đình vợ hiểu rằng mình không phải người phá hoại cuộc hôn nhân, đồng thời cho rằng chính vợ mới là người ngoại tình.

Trong một sự việc khác, người đàn ông lập nhóm trò chuyện có cả cấp trên của vợ, thêm cô vào rồi xóa cô khỏi nhóm. Anh khẳng định không gửi hình ảnh riêng tư vào nhóm này, đồng thời giải thích rằng bản thân rất tức giận nhưng đã cố gắng kiềm chế.

Ảnh minh họa một người đàn ông sử dụng điện thoại di động. Tòa án gia đình xác định người đàn ông gửi ảnh nhạy cảm của vợ và nhân tình của cô vào nhóm trò chuyện gia đình đã có hành vi bạo hành tinh thần hoặc tâm lý. (Ảnh: Pexels)

Tuy nhiên, thẩm phán Soh Kian Peng nhận định những hành động trên cấu thành hành vi bạo hành tinh thần hoặc tâm lý. Theo ông, việc công khai thông tin riêng tư theo cách khiến người vợ không biết những gì đã được chia sẻ với người thân hay cấp trên có thể đẩy cô vào trạng thái bất an và căng thẳng.

Dù xác định có hành vi bạo lực gia đình về mặt tinh thần, tòa vẫn từ chối cấp lệnh bảo vệ cá nhân cho người vợ. Thẩm phán giải thích rằng biện pháp này không nhằm trừng phạt người có hành vi sai trái hay giải quyết mọi bất hòa trong hôn nhân, mà chủ yếu để bảo vệ những người có nguy cơ tiếp tục phải chịu bạo lực gia đình.

Khi đưa ra quyết định, tòa xem xét cả những cuộc tranh cãi giữa hai vợ chồng, các video ghi lại phản ứng của hai bên và khoảng thời gian đã trôi qua kể từ những sự việc được đề cập. Theo thẩm phán, các vụ việc xảy ra từ năm 2023 và chưa có đủ căn cứ cho thấy lệnh bảo vệ là cần thiết để ngăn chặn nguy cơ bạo lực tiếp diễn.

Người chồng cũng cho biết sau khi chuyển ra khỏi nhà, anh cảm thấy thoải mái hơn và nhận ra bản thân cần thay đổi. Anh thừa nhận từng có những lời nói xúc phạm vợ, đồng thời bày tỏ mong muốn kiểm soát cảm xúc tốt hơn vì các con.

Hai người hiện trong quá trình ly hôn và còn phải phối hợp giải quyết việc bán căn hộ chung. Thẩm phán cho rằng họ cần giữ bình tĩnh, hạn chế tiếp xúc trực tiếp và phối hợp với nhân viên môi giới để tránh phát sinh thêm xung đột.