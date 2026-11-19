Hình ảnh mang Pù Hoạt được ghi nhận qua bẫy ảnh.

Theo đó, các máy ảnh (bẫy ảnh) đặt tại nhiều vị trí liên tiếp ghi nhận loài mang này vào buổi sáng hoặc buổi chiều. Tư liệu về mang Pù Hoạt trong tự nhiên lâu nay rất hạn chế vì loài thú này từng bị nghi đã tuyệt chủng. Việc ghi nhận hình ảnh tại nhiều vị trí cho thấy loài mang này vẫn hiện diện trong rừng Pù Hoạt nhưng chưa thể ước tính số lượng cá thể. Mang Pù Hoạt thuộc họ hươu nai, có trọng lượng khoảng 15-20kg và bộ lông màu nâu đậm. Theo Sách đỏ Việt Nam năm 2024, mang Pù Hoạt được xếp vào nhóm cực kỳ nguy cấp (CR) tại Việt Nam, loài này đã được ghi nhận ở Pù Hoạt và Xuân Liên, Pù Luông (Thanh Hóa).