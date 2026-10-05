Phát hiện loài thằn lằn mới sống ở độ cao 4.800m tại Peru

Các nhà khoa học phát hiện một loài thằn lằn mới ở độ cao khoảng 4.800m trên dãy Andes của Peru. (Nguồn: Gulf News)

Báo cáo nghiên cứu đăng trên báo Tempo (Indonesia) cho biết, loài thằn lằn mới có tên khoa học “Liolaemus archipensis”, với chiều dài khoảng 6-8cm. Con đực và cái có màu sắc, hoa văn khác nhau, được cho là giúp chúng thích nghi với môi trường sống nhiều đá ở vùng núi cao.

Thằn lằn cái có những đốm hình vuông trên lưng, trong khi thằn lằn đực sở hữu các đốm xiên cùng những lớp vảy màu trắng giúp chúng hòa lẫn vào nền đá xung quanh.

Loài mới được phát hiện tại vùng Andes phía Nam Peru, thuộc khu vực Arequipa. Đây là môi trường khắc nghiệt ở độ cao hơn 4.800m, nơi điều kiện tự nhiên đặt ra những yêu cầu đặc biệt đối với các loài sinh vật sinh sống.

Liolaemus archipensis ăn thực vật và các động vật chân khớp nhỏ, trong đó có nhện, bọ cánh cứng, rệp và ấu trùng côn trùng. Nhà sinh vật học Ling Huamani-Valderrama, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết việc mô tả và xác định một loài mới là bước tiến rất quan trọng đối với nghiên cứu đa dạng sinh học của Peru nói riêng và thế giới nói chung.

Phát hiện mới bổ sung thêm một loài vào hệ sinh thái đa dạng của dãy Andes, đồng thời cho thấy mức độ phong phú của sinh vật tại những môi trường núi cao khắc nghiệt ở Peru, nơi hiện có 296 loài thằn lằn được ghi nhận.