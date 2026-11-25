Theo Popular Mechanics, trước đây, giới khoa học chưa ghi nhận loài nấm nào có khả năng sản sinh đồng thời các hợp chất gây ảo giác và amatoxin. Tuy nhiên, nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí khoa học Current Biology đã phát hiện một trường hợp đặc biệt.

Loài nấm mang tên khoa học Galerina indica có kích thước nhỏ, màu nâu, sinh trưởng trên những thân cây cọ mục nát trong các đầm lầy ẩm ướt tại bang Florida (Mỹ).

Phát hiện bất ngờ từ loài nấm có vẻ ngoài bình thường

Trong quá trình nghiên cứu các loài nấm có khả năng gây độc, nhóm nghiên cứu do chuyên gia Matthew Smith thuộc Đại học Florida phụ trách đã phát hiện những đặc điểm bất thường của Galerina indica.

Andrew Kunik, sinh viên tham gia nhóm nghiên cứu, nhận thấy loài nấm này chuyển sang màu xanh lam khi bị tác động. Đây là hiện tượng thường gặp ở những loài nấm chứa hợp chất gây ảo giác.

Thông qua phương pháp phân tích khối phổ, các nhà khoa học xác định Galerina indica không chỉ chứa psilocybin mà còn có khả năng sản sinh amatoxin, một nhóm độc tố đặc biệt nguy hiểm đối với con người.

Đây là loài nấm đầu tiên được ghi nhận có khả năng sản sinh đồng thời hai nhóm hợp chất này.

Loài nấm sinh trưởng trên những thân cây cọ mục nát trong các đầm lầy ẩm ướt tại bang Florida (Mỹ). Ảnh: Getty.↵

Trong khi psilocybin đang được nghiên cứu về tiềm năng ứng dụng trong điều trị một số vấn đề sức khỏe, amatoxin có thể gây tổn thương nghiêm trọng các cơ quan trong cơ thể, dẫn đến suy nội tạng và tử vong.

Amatoxin hoạt động bằng cách ức chế enzyme RNA polymerase, cản trở quá trình tổng hợp RNA cần thiết cho hoạt động sống của tế bào.

Theo các nhà nghiên cứu, khả năng sản sinh những hợp chất trên có thể là cơ chế tự vệ được hình thành trong quá trình tiến hóa, giúp nấm chống lại các sinh vật ăn nấm như ốc sên và giun tròn. Tuy nhiên, giả thuyết này vẫn cần được nghiên cứu thêm.

Bí ẩn trong quá trình tiến hóa của loài nấm

Sự tồn tại đồng thời của hai nhóm hợp chất trong Galerina indica đặt ra nhiều câu hỏi về cơ chế tiến hóa và nguồn gốc các gene liên quan.

Thông thường, các gene chịu trách nhiệm sản sinh những hợp chất này được di truyền qua các thế hệ. Tuy nhiên, những nghiên cứu trước đây cho thấy các loài nấm cũng có thể tiếp nhận gene từ những loài khác thông qua quá trình chuyển gene ngang.

Chi nấm Galerina vốn được biết đến với nhiều loài có khả năng sản sinh amatoxin. Tuy nhiên, cơ chế hình thành khả năng sản sinh các hợp chất gây ảo giác trong chi nấm này vẫn chưa được làm sáng tỏ.

Các nhà khoa học cũng chưa xác định được chính xác những gene chịu trách nhiệm sản sinh amatoxin ở Galerina indica.

Đáng chú ý, phát hiện mới cho thấy hiện tượng chuyển màu xanh lam ở nấm không thể được sử dụng để loại trừ nguy cơ chứa độc tố chết người. Việc nhận diện nấm chỉ dựa vào đặc điểm bên ngoài tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Theo nhóm nghiên cứu, Galerina indica kết hợp trong cùng một loài các cơ chế sinh tổng hợp đặc trưng của nấm gây ảo giác và những loài nấm độc nguy hiểm nhất thế giới.

Phát hiện này cung cấp một mô hình tự nhiên hiếm gặp, giúp giới khoa học tìm hiểu sâu hơn về quá trình chuyển gene ngang cũng như ảnh hưởng của các hợp chất sinh học đối với khả năng thích nghi, sinh tồn và sinh sản của các loài nấm.