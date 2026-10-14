Phát hiện loài nấm khổng lồ, có nguồn gốc từ thời khủng long

Loài nấm mới được đặt tên là Dianjunus rex, gọi tắt là “D-rex”. Đây là loài có cấu trúc sinh sản lớn nhất từng được ghi nhận trong nhóm nấm túi (Ascomycota), với hơn 64.000 loài đã được biết đến.

Trong các cuộc khảo sát rừng ở Vân Nam, nhóm nghiên cứu thuộc Viện Thực vật học Côn Minh phát hiện những khối nấm lớn màu trắng mọc nhô lên từ vùng rễ cây sồi. Sau khi phân tích hình dạng và ADN, họ xác định đây không chỉ là một loài mới mà còn thuộc một chi và một họ nấm hoàn toàn mới.

Nấm khổng lồ Dianjunus rex trong tự nhiên. Các ảnh (a, c, d, f) cho thấy nấm mọc bám vào rễ cây; (b, e, g, h) là những cây nấm mọc xung quanh cây chủ. Ảnh (a) có dụng cụ thu thập mẫu, còn ảnh (i) cho thấy tổng trọng lượng của mẫu nấm lớn nhất. Ảnh: Frontiers in Fungal Biology.

Đáng chú ý, các phân tích di truyền cho thấy dòng họ của “D-rex” có thể đã xuất hiện khoảng 65 triệu năm trước, tức khoảng một triệu năm sau sự kiện tuyệt chủng hàng loạt khiến khủng long biến mất.

Các nhà khoa học cho rằng sau thảm họa tuyệt chủng, lượng lớn cây cối chết đi có thể đã tạo điều kiện thuận lợi cho những loài nấm phân hủy gỗ phát triển. Tuy nhiên, đây vẫn là giả thuyết cần được nghiên cứu thêm.

Về kích thước bất thường của “D-rex”, các nhà nghiên cứu nhận định việc vươn cao khỏi mặt đất có thể giúp nấm phát tán bào tử theo gió hiệu quả hơn trong rừng rậm.