Phát hiện loài mèo hoang dã mới chưa từng được biết đến trước đây

Loài mèo này, được người dân địa phương gọi là Tilcayo, thuộc nhóm "mèo hổ" (tiger cat) phân bố rộng khắp Nam Mỹ. Theo các nhà nghiên cứu, chúng được tìm thấy tại khu rừng Yungas của Bolivia – một vùng núi nơi rừng cây thường xuyên bị bao phủ bởi mây mù và có độ ẩm cao. Loài này có chiều dài khoảng 46 cm và nặng chừng 1,4 kg, tức là nhỏ hơn cả mèo nhà thông thường.

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu di truyền để xác nhận đây là một loài mới và đặt tên khoa học cho nó là Leopardus tilcayo, đồng thời giữ lại tên gọi địa phương.

"Bộ lông của nó có màu nâu nhạt... với các đốm hình hoa hồng không đều nhau trải khắp cơ thể" - Paola Nogales-Ascarrunz – một nhà thám hiểm của National Geographic và là đồng tác giả của nghiên cứu về loài mới này cho biết. Nghiên cứu đã được công bố vào ngày 17/9 trên tạp chí Current Biology (Sinh học hiện nay).

Hiện vẫn chưa có nhiều thông tin về đặc điểm sinh học và lối sống của loài mèo này. Bà Nogales-Ascarrunz cho biết, tàn dư của các loài gặm nhấm nhỏ trong mẫu phân cho thấy chúng có thể là một phần trong chế độ ăn của loài mèo này, trong khi bằng chứng từ bẫy ảnh gợi ý rằng chúng có thể hoạt động mạnh hơn vào ban đêm.

Mèo Leopardus tilcayo, một loài mới được xác định thông qua nghiên cứu do nhà thám hiểm Paola Nogales Ascarrunz của National Geographic dẫn đầu- Ảnh: Reuters

Jonas Lescroart – nhà sinh học tiến hóa và đồng tác giả chính của nghiên cứu đến từ Đại học Antwerp (Bỉ) – cho biết "mèo hổ" là những loài khó phân biệt (cryptic species), nghĩa là rất khó để nhận diện chúng chỉ dựa vào vẻ bề ngoài.

Trước đây, nhóm mèo hổ từng được coi là một loài duy nhất, nhưng các nghiên cứu di truyền từ nhiều thập kỷ trước đã gợi ý về sự tồn tại của nhiều loài khác nhau.

Khi nói về loài mới này, ông Lescroart chia sẻ: "Hiện tại, thông tin của chúng tôi chỉ giới hạn ở hai cá thể sống mà chúng tôi đã kiểm tra và một số ít dữ liệu ghi lại được từ bẫy ảnh".

Một trong hai cá thể mèo còn sống này là con đực 10 tuổi; hiện nó đang sống tại Khu bảo tồn động vật hoang dã Senda Verde sau khi được một gia đình địa phương nuôi giữ tại nhà.

Các khu rừng trên núi đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ nạn phá rừng, mở rộng đất nông nghiệp, đốt rừng và hoạt động khai khoáng, Nogales-Ascarrunz cho biết. Việc phục hồi các mảng rừng bị hư hại do cháy, bảo vệ diện tích rừng nguyên sinh còn lại và duy trì sự kết nối giữa các môi trường sống là những ưu tiên cấp bách.

"Việc cho công chúng thấy rằng ngay cả ở một nhóm động vật tiêu biểu như họ mèo... vẫn còn những loài mới chưa được phát hiện có thể truyền tải một thông điệp quan trọng. Có rất nhiều loài chưa được khám phá trên thế giới, và chúng đang đứng trước nguy cơ biến mất ngay cả khi chúng ta còn chưa kịp phát hiện ra chúng" - Eduardo Eizirik, nhà sinh học tiến hóa tại Đại học Công giáo Giáo hoàng Rio Grande do Sul (Brazil) kiêm tác giả chính của nghiên cứu nhận định.