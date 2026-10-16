Phát hiện loài khủng long săn mồi mới từ hóa thạch 120 triệu năm tuổi

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Mảnh hóa thạch thuộc về Invictibellatrix amberina, loài khủng long ăn thịt sống cách đây khoảng 120 triệu năm. Đặc điểm nổi bật của nhóm khủng long này là cánh tay khỏe, móng vuốt lớn và sắc nhọn, giúp chúng trở thành những kẻ săn mồi đáng gờm.

Hóa thạch ban đầu được nhà sưu tập nghiệp dư Reginald Walter Tooley phát hiện dưới chân một vách đá ven biển ở phía Tây Nam đảo Wight, Anh. Sau khi ông qua đời năm 1924, Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên London mua lại hơn 1.000 mẫu vật trong bộ sưu tập của ông, trong đó có mảnh hóa thạch nói trên.

Dù được xác định là hóa thạch khủng long, mẫu vật này vẫn là một bí ẩn đối với các nhà khoa học trong nhiều thập kỷ. Gần đây, nhóm nghiên cứu sử dụng công nghệ chụp cắt lớp vi tính (CT) để khảo sát cấu trúc bên trong hóa thạch và xây dựng mô hình 3D, qua đó xác định đây là một loài mới. Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Royal Society Open Science.

Giáo sư Paul Barrett, tác giả chính của nghiên cứu cho biết đảo Wight vẫn liên tục mang đến những phát hiện mới về khủng long, dù các nhà khoa học đã thu thập hóa thạch tại đây hơn 200 năm. Theo ông, việc tìm thấy các loài khủng long ăn thịt như Invictibellatrix amberina đặc biệt khó khăn.

Ông nhấn mạnh rằng những nghiên cứu như vậy cho thấy giá trị của các bộ sưu tập bảo tàng, nơi vẫn lưu giữ nhiều mẫu vật chưa được khám phá hết tiềm năng khoa học.

Dù tên gọi có chứa từ “raptor”, nhóm megaraptoran không phải những loài khủng long nhỏ bé, nhanh nhẹn giống hình dung phổ biến về các loài săn mồi trong phim ảnh. Theo Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên London, chúng là nhóm khủng long ăn thịt có kích thước lớn, có quan hệ họ hàng với khủng long bạo chúa, đặc trưng bởi phần đầu thon, cánh tay phát triển và những móng vuốt cong lớn.

Các nhà nghiên cứu ước tính Invictibellatrix amberina dài khoảng 3-4m và cao khoảng 1,5m. Loài này sống vào đầu kỷ Phấn trắng, thời kỳ khủng long chiếm ưu thế trong các hệ sinh thái trên cạn. Chúng có thể đã sở hữu lông vũ, dù hình dáng chính xác vẫn chưa được xác định.

TS Cassius Morrison, nhà nghiên cứu tại Khoa Khoa học Trái đất thuộc Đại học College London (UCL) cho rằng loài khủng long này có thể săn những con khủng long nhỏ, thằn lằn và động vật có vú. Vai trò của chúng trong chuỗi thức ăn có thể tương tự linh cẩu ngày nay.

Theo ông Morrison, dù không phải động vật săn mồi đứng đầu chuỗi thức ăn thời bấy giờ, Invictibellatrix amberina vẫn có thể là mối đe dọa đáng kể đối với con người nếu hai loài cùng tồn tại.

Với kích thước cơ thể của con người, chúng ta có thể trở thành con mồi phù hợp với loài khủng long này. Trong khi đó, khủng long bạo chúa T. rex có thể ít chú ý đến con người do kích thước quá nhỏ.

Phát hiện có ý nghĩa đặc biệt bởi trước đây, các hóa thạch thuộc nhóm megaraptoran đã được tìm thấy tại châu Á, Australia và Nam Mỹ, nhưng chưa có bằng chứng chắc chắn về sự hiện diện của nhóm này ở châu Âu.