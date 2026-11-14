Phát hiện loài khủng long nặng tới 400 kg từ khi còn bé

Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí khoa học Royal Society Open Science, loài khủng long mới được đặt tên là Nyana rooiwalensis, sống vào cuối kỷ Tam Điệp, cách đây khoảng 220 triệu năm.

Hình ảnh phục dựng loài khủng long Nyana rooiwalensis. Ảnh: Steven Saunders và Atashni Moopen

Loài khủng long này được xác định thông qua một hộp sọ hóa thạch gần như nguyên vẹn cùng một số phần xương khác được tìm thấy tại Nam Phi. Nyana thuộc nhóm khủng long cổ dài sơ khai, có quan hệ tiến hóa với những loài khổng lồ xuất hiện sau này như Brachiosaurus và Diplodocus.

Các nhà nghiên cứu cho rằng Nyana nhiều khả năng di chuyển bằng hai chân và có tốc độ phát triển rất nhanh.

Để tìm hiểu đặc điểm của loài khủng long này, nhóm nghiên cứu đã sử dụng công nghệ chụp X-quang để tái dựng mô hình 3D của hộp sọ.

Đồng thời, việc phân tích cấu trúc xương dưới kính hiển vi cho thấy cá thể được tìm thấy vẫn chưa trưởng thành và nhiều khả năng mới ở năm thứ ba của quá trình phát triển.

Dựa trên kích thước xương đùi, các nhà khoa học ước tính cá thể này nặng khoảng 400 kg. Đáng chú ý, các mô hình tăng trưởng cho thấy khi trưởng thành, Nyana có thể đạt khối lượng lên tới vài tấn.

Theo nhóm nghiên cứu, phát hiện này cung cấp thêm bằng chứng cho thấy một số loài khủng long đã phát triển kích thước cơ thể nhanh chóng từ rất sớm trong lịch sử tiến hóa.

Ngoài ra, hóa thạch còn giúp làm sáng tỏ mối liên hệ tiến hóa giữa các loài khủng long từng sinh sống tại miền nam châu Phi và Bắc Mỹ, góp phần tìm hiểu quá trình hình thành và phân bố của những loài khủng long khổng lồ sau này.