Phát hiện loài khủng long ăn trái cây đầu tiên, có biệt danh 'gà địa ngục'

Loài khủng long này có tên khoa học là Infernogallus jamesi, sống cách đây khoảng 66 triệu năm, vào cuối kỷ Phấn trắng. Hóa thạch của chúng được tìm thấy tại hai bang Montana và Bắc Dakota (Mỹ).

Infernogallus jamesi dài khoảng 1,5 m tính từ đầu đến đuôi, gần bằng chiều cao của một người trưởng thành, nhưng chỉ nặng khoảng 11,3 kg, nhẹ hơn người trưởng thành trung bình khoảng 5-6 lần. Do chiều dài bao gồm cả đuôi, chiều cao khi đứng của loài khủng long này thấp hơn đáng kể so với con người. Ảnh: CC

Loài này được đặt biệt danh là “gà địa ngục” vì có ngoại hình giống chim và hóa thạch được phát hiện trong hệ tầng đá Hell Creek, nghĩa là “suối địa ngục”.

Infernogallus dài khoảng 1,5 m, nặng 11,3 kg, có chiếc mỏ giống vẹt và nhiều khả năng sở hữu bộ lông bao phủ cơ thể. Chúng từng sống cùng thời với những loài khủng long nổi tiếng như T. rex, Triceratops và Ankylosaurus.

Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí Nature Communications, cấu tạo hàm và mỏ của Infernogallus có ba đặc điểm nổi bật: cơ hàm giúp nhai qua lại, khớp hàm có thể trượt về phía trước và các gờ trên mỏ giúp nghiền nát thức ăn mềm.

Những đặc điểm này cho thấy loài khủng long trên thích nghi đặc biệt với việc ăn trái cây, có thể bao gồm các loại quả mọng và quả có hạt cứng.

Nhà cổ sinh vật học Greg Funston thuộc Đại học Stony Brook (Mỹ), tác giả chính của nghiên cứu, cho biết phát hiện này mở rộng hiểu biết về chế độ ăn và khả năng thích nghi của khủng long.

Đáng chú ý, các nhà khoa học cho rằng Infernogallus có thể từng góp phần phát tán hạt giống thông qua việc ăn trái cây, giúp thực vật có hoa phát triển và lan rộng trong các hệ sinh thái cổ đại.

Tuy nhiên, giả thuyết về vai trò phát tán hạt giống vẫn cần thêm bằng chứng xác nhận.

Phát hiện này cho thấy khủng long không chỉ ăn thịt hoặc thực vật thông thường mà còn có thể sở hữu chế độ ăn chuyên biệt, góp phần định hình hệ sinh thái Trái Đất hàng chục triệu năm trước.