Phát hiện loài ếch có sừng hoàn toàn mới tại Vườn Quốc gia Vũ Quang

Ngày 12/11, thông tin từ Vườn Quốc gia Vũ Quang cho biết, các nhà khoa học đã mô tả và xác định một loài ếch có sừng mới thuộc chi Xenophrys, đặt tên là Cóc mắt Vũ Quang Xenophrys vuquangensis.

Hình ảnh loài Cóc mắt Vũ Quang Xenophrys vuquangensis vừa được phát hiện. Ảnh: Vườn Quốc gia Vũ Quang

Công trình có sự tham gia của 10 nhà khoa học thuộc các đơn vị nghiên cứu trong nước và quốc tế, gồm: Trường Đại học Khoa học - Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Tài nguyên và Môi trường, Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hoa Kỳ, Viện Sinh học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Học viện Khoa học và Công nghệ và Vườn Quốc gia Vũ Quang.

Cóc mắt Vũ Quang có kích thước cơ thể trung bình. Chiều dài từ mõm đến huyệt ở cá thể đực dao động từ 63,9-68,6 mm; cá thể cái được đo có chiều dài 77,6 mm.

Điểm đáng chú ý của loài là những đặc điểm hình thái khá riêng biệt. Da lưng có các hạt nhỏ, trong khi hai bên thân xuất hiện nhiều củ lớn. Vùng bụng và mặt dưới đùi có nhiều nốt sần…

Về màu sắc, phần đầu và lưng có nền nâu đỏ hoặc nâu xám, nổi bật với vùng hình tam giác màu nâu sẫm nằm giữa hai mắt. Dọc theo các gờ lưng là những vệt màu nâu sẫm tạo thành hình dạng đặc trưng; hai bên thân và mặt sau đùi xuất hiện các đốm trắng lớn.

Qua khảo sát thực địa, Cóc mắt Vũ Quang được ghi nhận chủ yếu vào ban đêm, trong khoảng thời gian từ 19 giờ đến 22 giờ 30 phút. Các cá thể được phát hiện trên mặt đất, cành cây hoặc những tảng đá gần suối. Khu vực sinh sống là rừng thường xanh, có sự hiện diện của các cây gỗ kích thước vừa và lớn xen lẫn thảm cây bụi.

Theo lãnh đạo Vườn Quốc gia Vũ Quang, việc phát hiện và công bố loài Cóc mắt Vũ Quang không chỉ bổ sung thêm một loài lưỡng cư mới vào danh lục đa dạng sinh học của Việt Nam mà còn đóng góp dữ liệu khoa học về thành phần loài tại khu vực Trường Sơn. Đặc biệt, phát hiện này cho thấy tiềm năng nghiên cứu khoa học vẫn còn rất lớn tại các hệ sinh thái rừng tự nhiên ở Vườn Quốc gia Vũ Quang.