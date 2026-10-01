Phát hiện loài chim cánh cụt mới sau hơn 100 năm

Loài mới được đặt tên khoa học là Pygoscelis kerguelensis, hay chim cánh cụt Gentoo Đông Nam. Chúng sinh sống tại quần đảo Kerguelen, một khu vực hẻo lánh ở phía nam Ấn Độ Dương, cách Nam Cực khoảng 1.900 km về phía bắc.

Trước đây, các nhà khoa học nghĩ chim cánh cụt Gentoo chỉ là một loài. Nhưng khi phân tích ADN kỹ hơn, họ phát hiện chúng thực ra gồm 4 loài khác nhau. Ảnh: CC BY-SA 4.0

Theo BBC Wildlife, đây được xem là lần đầu tiên sau hơn một thế kỷ một loài chim cánh cụt mới được khoa học xác định. Lần gần nhất là chim cánh cụt Rockhopper phương Bắc, được công nhận vào năm 1921.

Về ngoại hình, chim cánh cụt Gentoo Đông Nam gần như không khác biệt rõ rệt so với các quần thể Gentoo khác. Tuy nhiên, phân tích di truyền cho thấy chúng thuộc những dòng tiến hóa riêng biệt.

Theo nghiên cứu, chim cánh cụt Gentoo có thể được chia thành bốn nhóm chính gồm Gentoo phương Bắc, Gentoo phương Nam, Gentoo phương Đông và Gentoo Đông Nam.

Chim cánh cụt Gentoo phương Bắc (Pygoscelis papua) chủ yếu sinh sống tại quần đảo Falkland và một số đảo lân cận. Gentoo phương Đông (Pygoscelis taeniata) được tìm thấy tại các đảo Crozet, Marion và Macquarie, trong khi Gentoo phương Nam là nhóm duy nhất trong bốn loài sinh sống tại Nam Cực.

Các nhà khoa học cũng phát hiện những khác biệt di truyền có thể giúp từng loài thích nghi với môi trường riêng. Chẳng hạn, chim cánh cụt Gentoo phương Nam có nhiều biến thể gene liên quan đến khả năng tích trữ chất béo, chuyển hóa lipid và cảm nhận ánh sáng, những đặc điểm có thể hỗ trợ chúng thích nghi với điều kiện lạnh giá.

Trong khi đó, một số quần thể Gentoo ở phía đông có các đặc điểm di truyền liên quan đến khả năng lặn và quá trình chuyển hóa năng lượng hiệu quả hơn.

Nghiên cứu cũng cảnh báo biến đổi khí hậu có thể gây tác động khác nhau đối với bốn loài. Các mô hình dự báo cho thấy chim cánh cụt Gentoo Đông Nam, phương Bắc và phương Đông có nguy cơ mất đáng kể môi trường sống trong tương lai. Ngược lại, phạm vi sinh sống của Gentoo phương Nam có thể mở rộng tại một số khu vực.

Một trong những tác giả chính của nghiên cứu cho biết các quần thể Gentoo sống tại khu vực cận Nam Cực đặc biệt đáng quan tâm do nguy cơ mất môi trường sống khi đại dương ấm lên và điều kiện môi trường thay đổi.

Theo nhóm nghiên cứu, việc xác định chính xác Gentoo là bốn loài riêng biệt không chỉ giúp giới khoa học hiểu rõ hơn về quá trình tiến hóa của chim cánh cụt mà còn có ý nghĩa đối với các chương trình bảo tồn. Mỗi loài có phạm vi phân bố và mức độ chịu tác động của biến đổi khí hậu khác nhau, do đó có thể cần những biện pháp bảo vệ riêng.