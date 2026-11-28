Dưới dòng sông Missouri ở Mỹ, có những con cá đã bơi lội từ trước khi tàu Titanic chìm năm 1912. Chúng trải qua hai cuộc chiến tranh thế giới, chứng kiến những con đập lớn lần lượt được xây dựng trên sông và vẫn sống đến tận thế kỷ XXI.

Đó là loài cá hút xanh (Cycleptus elongatus), một loài cá nước ngọt bản địa Bắc Mỹ. Trước đây, các nhà khoa học cho rằng chúng chỉ sống khoảng 40 năm. Thế nhưng, một nghiên cứu mới phát hiện tuổi thọ của loài cá này có thể lên tới 130 năm, gấp hơn ba lần những gì từng được biết đến.

Một con cá hút xanh được chụp dưới nước vào năm 2023 tại thượng nguồn sông Missouri, bang Montana (Mỹ). Ảnh: Zach Shattuck

Phát hiện được thực hiện bởi các nhà khoa học tại Đại học Minnesota Duluth, Đại học Hawaii và cơ quan quản lý động vật hoang dã bang Montana. Từ năm 2023 đến 2026, nhóm đã thu thập gần 50 con cá hút xanh ở thượng nguồn sông Missouri để tìm hiểu tuổi thọ và tình trạng của quần thể này.

Khi kiểm tra 42 cá thể có thể xác định tuổi, nhóm nghiên cứu nhận thấy nhiều con đã sống hơn một thế kỷ. Cá thể già nhất được ước tính 131 tuổi, trong khi hơn 60% số cá được nghiên cứu đã trên 90 tuổi.

Theo nhà sinh vật học Luke Holmquist, con cá già nhất có thể đã ra đời vào khoảng năm 1892, khi bang Montana mới được thành lập chưa lâu và những chiếc ô tô đầu tiên còn chưa phổ biến.

Điều khiến các nhà khoa học bất ngờ là những con cá này đã sống hàng chục năm trong môi trường nước chảy mạnh. Khác với các loài cá sống ở hồ nước yên tĩnh, cá hút xanh phải thường xuyên di chuyển và chống lại dòng chảy. Trước đây, người ta cho rằng môi trường như vậy khó phù hợp với một loài cá có tuổi thọ đặc biệt dài.

Để biết những con cá đã sống bao lâu, nhóm nghiên cứu kiểm tra một bộ phận rất nhỏ nằm bên trong đầu cá, gọi là sỏi tai. Bộ phận này lớn dần theo tuổi và hình thành những lớp mới hằng năm, tương tự các vòng sinh trưởng trên thân cây.

Khi cắt sỏi tai thành những lát mỏng rồi quan sát dưới kính hiển vi, các nhà khoa học có thể đếm số lớp để ước tính tuổi cá. Tuy nhiên, sỏi tai của cá hút xanh rất nhỏ nên việc phân tích không hề dễ dàng.

Ban đầu, nhóm nghiên cứu cũng bất ngờ trước những con số thu được. Bởi với một loài cá vốn được cho là chỉ sống vài chục năm, kết quả hơn 100 tuổi cần có thêm bằng chứng để xác nhận. Các nhà khoa học sau đó sử dụng một phương pháp khá đặc biệt: tìm dấu vết còn sót lại từ những vụ thử bom hạt nhân trong thế kỷ trước.

Vào cuối những năm 1950 và đầu những năm 1960, hàng loạt vụ thử vũ khí hạt nhân trong khí quyển đã khiến lượng carbon-14 phóng xạ tăng mạnh. Chất này dần đi vào môi trường, được thực vật và động vật hấp thụ, để lại dấu vết trong những bộ phận đang phát triển của cơ thể.

Sỏi tai của cá cũng lưu giữ dấu vết ấy. Vì các nhà khoa học biết thời điểm lượng carbon-14 trong môi trường tăng cao, họ có thể kiểm tra xem những lớp sỏi tai hình thành vào giai đoạn đó có khớp với số năm đã đếm được hay không.

Kết quả xác nhận những con cá hút xanh thực sự có thể sống hơn 100 năm. Tuổi thọ của chúng không phải do nhóm nghiên cứu đếm nhầm các lớp sỏi tai.

Cá hút xanh hiện trở thành loài thứ tư trong họ cá hút được ghi nhận có thể sống qua một thế kỷ. Ba loài còn lại đều thuộc nhóm cá buffalo, với tuổi thọ đặc biệt dài chỉ mới được các nhà khoa học xác nhận trong những năm gần đây. Tuy nhiên, sống lâu chưa hẳn là tin vui đối với loài cá này. Khi nhìn vào độ tuổi của những cá thể được tìm thấy, các nhà khoa học nhận ra phần lớn đều đã rất già, trong khi số lượng cá non lại ít đến bất thường.

Suốt khoảng 30 năm theo dõi tại thượng nguồn sông Missouri, các nhà nghiên cứu hiếm khi bắt gặp cá hút xanh còn nhỏ. Kích thước trung bình của cá trong khu vực cũng ngày càng tăng, khiến họ nghi ngờ nhiều thế hệ cá non đã không thể sống sót đến tuổi trưởng thành. Một điểm đáng chú ý khác là phần lớn những con cá già được nghiên cứu đã ra đời trước khi các con đập lớn xuất hiện trên hệ thống sông Missouri vào giữa thế kỷ XX.

Các công trình này có thể đã làm thay đổi dòng chảy và chia cắt môi trường sống, ảnh hưởng đến việc sinh sản hoặc khả năng sống sót của cá non. Dù vậy, nghiên cứu chưa thể khẳng định việc xây đập là nguyên nhân trực tiếp khiến số lượng cá trẻ suy giảm.

Cá hút xanh vốn phân bố ở 23 bang của Mỹ nhưng đang đối mặt với những vấn đề bảo tồn tại 22 bang. Phát hiện mới cho thấy một số quần thể có thể vẫn tồn tại nhờ những cá thể đã sống rất lâu, trong khi số cá sinh ra để thay thế chúng ngày càng ít. Theo Holmquist, khi nghĩ đến những thay đổi đã xảy ra trên sông Missouri trong hơn một thế kỷ, thật khó tin rằng những con cá ra đời từ cuối những năm 1800 vẫn có thể sống đến ngày nay.

Tuổi thọ 130 năm khiến cá hút xanh trở thành một trong những loài động vật có xương sống sống lâu nhất Bắc Mỹ. Nhưng điều khiến các nhà khoa học quan tâm lúc này là liệu những thế hệ cá mới có đủ khả năng tiếp tục duy trì quần thể sau khi những con cá già nhất không còn nữa.