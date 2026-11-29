Tuy nhiên, ngay sau khi được phát hiện, loài cá này đã được cảnh báo có nguy cơ tuyệt chủng do môi trường sống bị đe dọa bởi hoạt động khai thác khoáng sản, phá rừng và ô nhiễm.

Loài cá mới có tên khoa học là Laimosemion laranja, thuộc nhóm cá killifish nước ngọt, được tìm thấy tại khu vực lưu vực sông Cajari, bang Amapá, miền bắc Brazil. Đây là vùng có nhiều dòng suối nhỏ và những vũng nước nằm giữa rừng, tạo nên môi trường sống cho nhiều loài thủy sinh.

Ảnh: Eurekalert

Điểm khiến các nhà nghiên cứu chú ý là màu sắc khác biệt của loài cá này. Những cá thể đực có thân màu xám nhạt, phía trước cơ thể xuất hiện các hàng đốm màu cam, trong khi phần gần đuôi có những vệt cam hình chữ V xếp liên tiếp. Dù chỉ dài chưa đến 3 cm, chúng vẫn nổi bật nhờ hoa văn rực rỡ trên cơ thể.

Tên gọi Laimosemion laranja cũng gắn liền với đặc điểm này. Trong tiếng Bồ Đào Nha, từ “laranja” có nghĩa là màu cam hoặc quả cam. Tên gọi đồng thời nhằm tôn vinh Laranjal do Jari, địa phương thuộc bang Amapá, nơi loài cá được tìm thấy.

Ảnh: Eurekalert

Để xác nhận đây là một loài hoàn toàn mới, nhóm nghiên cứu không chỉ dựa vào màu sắc bên ngoài mà còn tiến hành đo đạc tỷ lệ cơ thể, đếm số lượng vảy, khảo sát cấu trúc xương và phân tích ADN ty thể.

Kết quả cho thấy loài cá có những đặc điểm di truyền và hình thái khác biệt so với các họ hàng gần. Nghiên cứu này được công bố ngày 20/8/2026 trên tạp chí khoa học Zoosystematics and Evolution, với sự tham gia của các nhà khoa học đến từ nhiều cơ sở nghiên cứu tại Brazil và Đại học West Florida (Mỹ).

Điều đáng lo ngại là Laimosemion laranja hiện chỉ được ghi nhận tại ba vũng nước nhỏ trong rừng gần Laranjal do Jari. Tổng phạm vi phân bố được ước tính chỉ khoảng 25 km².

Các địa điểm này đều chịu tác động từ hoạt động của con người, trong đó có nạn phá rừng, khai thác khoáng sản, chất thải nhựa và quá trình đô thị hóa.

Ảnh: Eurekalert

Một số khu vực nước gần nơi sinh sống của loài cá còn bị ảnh hưởng bởi trầm tích từ hoạt động khai thác mỏ. Với phạm vi phân bố hạn chế và môi trường sống ngày càng suy thoái, nhóm nghiên cứu cho rằng loài cá này đáp ứng các tiêu chí để được xếp vào nhóm nguy cấp theo hướng dẫn của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN).

Các nhà khoa học đề xuất mở rộng ranh giới Khu bảo tồn khai thác Rio Cajari lân cận nhằm bảo vệ những khu vực sinh sống của loài cá mới.

Phát hiện này một lần nữa cho thấy rừng Amazon vẫn còn nhiều loài sinh vật chưa được khoa học biết đến. Tuy nhiên, không ít loài có thể phải đối mặt với nguy cơ biến mất ngay cả trước khi con người kịp tìm hiểu đầy đủ về chúng.