Phát hiện lô hàng nghi giả mạo nhãn hiệu trị giá hàng tỷ đồng

Sáng 19-10, Chi cục Quản lý thị trường TPHCM cho biết, Đội Quản lý thị trường số 12 vừa phối hợp Công an phường An Phú Đông kiểm tra đột xuất một doanh nghiệp trên địa bàn, phát hiện và tạm giữ lô hàng bình ắc quy có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, trị giá khoảng 4,3 tỷ đồng.

Quản lý thị trường TPHCM kiểm đếm lô hàng hóa nghi giả mạo nhãn hiệu. Ảnh: HÙNG KHÁNH

Ngoài kinh doanh trực tiếp, doanh nghiệp còn sử dụng website thương mại điện tử để quảng bá, kinh doanh sản phẩm có dấu hiệu vi phạm. Đội Quản lý thị trường số 12 đã lập hồ sơ, tạm giữ toàn bộ hàng hóa để tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi vi phạm và xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, Đội Quản lý thị trường số 3 phối hợp Đội 6 - Phòng Cảnh sát kinh tế và Công an phường Tân Sơn Nhì kiểm tra một địa điểm kinh doanh trên địa bàn, phát hiện 137 sản phẩm đồng hồ, trang sức có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng, tổng trị giá niêm yết hơn 2,5 tỷ đồng.

Lô đồng hồ giả mạo nhãn hiệu vừa bị cơ quan chức năng phát hiện

Các mặt hàng gồm đồng hồ, dây chuyền thương hiệu Rolex, Omega, Hublot, Hermes… chưa qua sử dụng; không hóa đơn, nhãn mác, chứng từ chứng minh xuất xứ theo quy định.

Theo ông Nguyễn Quang Huy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TPHCM, từ đầu năm đến nay, quản lý thị trường thành phố đã kiểm tra, xử lý 897 vụ vi phạm liên quan đến thương mại điện tử, tạm giữ hơn 223.000 sản phẩm với tổng trị giá hơn 19 tỷ đồng; tổng số tiền xử phạt hơn 13 tỷ đồng.