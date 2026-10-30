Phát hiện kiện hàng bất thường ở Hà Nội, hé lộ đường dây ma túy hơn 55 kg

Ngày 30/10, tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã phối hợp với các đơn vị chức năng triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ Lào về Việt Nam, thu giữ hơn 55 kg ma túy tổng hợp.

Đối tượng Phạm Tuấn Cường cùng tang vật 25kg m.a tú.y tại cơ quan Công an. Ảnh: CA.

Theo đó, ngày 19/9, tại phường Xuân Phương, TP Hà Nội, lực lượng chức năng bắt quả tang Phạm Tuấn Cường (SN 1993, trú tại tỉnh Vĩnh Long) khi đối tượng đang nhận một kiện hàng chứa khoảng 25 kg ma túy tổng hợp dạng Methamphetamine.

Tiếp tục mở rộng điều tra, lực lượng chức năng phối hợp với các đơn vị tại Lào bắt giữ Phan Văn Triệu (SN 2001) và Nguyễn Thanh Tuấn Duy (SN 1992), đồng thời thu giữ thêm khoảng 30 kg ma túy dạng đá.

Ngày 15/10/2026, hai đối tượng được dẫn độ an toàn về Việt Nam để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Lực lượng Công an dẫn độ 2 đối tượng Triệu và Duy về Việt Nam. Ảnh: CA.↵

Việc triệt phá đường dây thể hiện tinh thần chủ động, sự mưu trí và khả năng phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an Việt Nam với các đơn vị chức năng của Lào trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy xuyên quốc gia. Qua đó, góp phần ngăn chặn ma túy thẩm lậu vào nội địa, bảo đảm an ninh, trật tự và cuộc sống bình yên của nhân dân.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.