Phát hiện khối u bàng quang gần 19cm sau khi bị đau bụng dữ dội

Chiều 6.11, Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau) cho biết các bác sĩ đã mất gần 3 giờ 30 phút để phẫu thuật cắt bàng quang toàn phần, nạo hạch chậu hai bên và đưa hai niệu quản ra da, cho một bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền.

Các bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân

Trước đó, ông V.Đ.M. (70 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu trong tình trạng bị đau bụng dữ dội.

Sau khi thăm khám, bác sĩ phát hiện bệnh nhân có nhiều khối u kích thước lớn, phân bố tại nhiều vị trí ở bàng quang và chiếm phần lớn lòng bàng quang; trong đó có khối u với kích thước gần 19cm. Ngoài ra, ông M. có nhiều bệnh lý nền như: tăng huyết áp, suy tim, tiền sử tai biến mạch máu não...

Các khối u gây chèn ép vùng đổ vào bàng quang của hai niệu quản, cản trở dòng nước tiểu từ thận xuống bàng quang, dẫn đến thận ứ nước hai bên và suy giảm chức năng thận.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ đã thực hiện phẫu thuật cắt bàng quang toàn phần, nạo hạch chậu hai bên và đưa hai niệu quản ra da. Sau phẫu thuật, ông M. tiếp tục được theo dõi và chăm sóc tích cực; dự kiến sẽ xuất viện trong vài ngày tới.

Khối u được các bác sĩ phẫu thuật lấy ra thành công

BS.CKII Tạ Hữu Nghĩa, Phó Khoa Ngoại - Liên Chuyên khoa (Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu) cho hay, đối với trường hợp khối u bàng quang kích thước lớn, gây tắc nghẽn đường tiết niệu, ảnh hưởng chức năng thận, thì việc chọn phương án phẫu thuật phù hợp và kiểm soát tốt các nguy cơ là rất quan trọng.

Phẫu thuật cắt bàng quang toàn phần kết hợp nạo hạch và chuyển lưu nước tiểu là kỹ thuật ngoại khoa phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa ê kíp phẫu thuật, gây mê hồi sức và chăm sóc hậu phẫu.

U bàng quang có thể biểu hiện bằng những triệu chứng không điển hình, trong đó tiểu máu là dấu hiệu cảnh báo quan trọng. Người dân không nên chủ quan khi xuất hiện tình trạng tiểu máu, tiểu khó, tiểu nhiều lần hoặc đau hông lưng kéo dài.

Khi xuất hiện các triệu chứng trên, bà con cần chủ động đến chuyên khoa tiết niệu để thăm khám, xác định nguyên nhân để có phương án điều trị sớm.