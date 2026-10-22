Phát hiện kho hàng nghi giả mạo OMO, Lifebuoy gần 600 triệu đồng

Ngày 21/10/2026, Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường TP. Hà Nội tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh nước giặt, sữa tắm tại xóm 3, thôn Đồng Nhân, xã An Khánh, TP. Hà Nội do bà Lê Thị Châm đại diện.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định cơ sở đang hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Đáng chú ý, nhiều sản phẩm nước giặt, sữa tắm mang nhãn hiệu OMO, Lifebuoy có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường TP. Hà Nội đang kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh nước giặt, sữa tắm tại xóm 3, thôn Đồng Nhân, xã An Khánh, TP. Hà Nội.

Tại cơ sở, lực lượng chức năng phát hiện 6.425 chai sữa tắm mang nhãn hiệu “Lifebuoy”, loại 800g/chai; 385 chai loại 720g/chai và 72 can nước giặt mang nhãn hiệu “OMO MATIC”, loại 3,6kg/can đã được đóng gói thành phẩm. Bên cạnh số hàng hoá đã được đóng gói thành phẩm, lực lượng chức năng còn phát hiện tại cơ sở nhiều loại nguyên liệu, bao bì và vật tư phục vụ sản xuất, đóng gói. Trong đó, có 60 chai sữa tắm và 125 can nước giặt chưa dán nhãn, 3.139 vỏ chai nhựa chưa dán nhãn, 3.000 vòi bơm dành cho chai sữa tắm, cùng nhiều vỏ chai và nhãn giấy ghi nhãn hiệu “Lifebuoy”, “OMO MATIC”.

Lực lượng chức năng cũng phát hiện 13.800 nhãn giấy ghi nhãn hiệu “OMO MATIC” loại 2kg/can, 350 nhãn loại 3,6kg/can, 100 vỏ can nhựa mang nhãn hiệu “OMO MATIC”, cùng nhiều thùng, bao nguyên liệu có thông tin bằng tiếng nước ngoài và một téc inox dùng để chứa nguyên liệu.

Để xác định giá trị số hàng hoá thành phẩm, Đội Quản lý thị trường số 1 đã kiểm tra, xác minh thông tin giao dịch trên tài khoản Shopee do cơ sở sử dụng. Kết quả cho thấy, 72 can nước giặt “OMO MATIC” loại 3,6kg có giá 99.000 đồng/can, trị giá 7,128 triệu đồng. Trong khi đó, 6.425 chai sữa tắm “Lifebuoy” loại 800g được giao dịch với giá 86.000 đồng/chai, trị giá 552,55 triệu đồng; 385 chai loại 720g có giá 98.000 đồng/chai, trị giá 37,73 triệu đồng.

Hình ảnh: Sữa tắm Lifebuoy có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu.

Các mức giá trên là căn cứ để lực lượng chức năng xác định tổng giá trị số hàng hoá thành phẩm được phát hiện tại cơ sở. Tổng giá trị số hàng hóa thành phẩm căn cứ giá niêm yết và lịch sử giao dịch là 597,408 triệu đồng.

Toàn bộ 5 xe tải chứa hàng hóa thành phẩm và nguyên liệu phục vụ sản xuất đã bị tạm giữ để tiếp tục xác minh, xử lý. Đội Quản lý thị trường số 1 đã bàn giao hồ sơ cho Công an xã An Khánh để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định.