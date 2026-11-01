Phát hiện kho hàng gần 570.000 sản phẩm không rõ nguồn gốc

Trước đó, lúc 14 giờ 30 phút ngày 21-10, Đội QLTT cơ động và Đội QLTT số 4 thuộc Chi cục QLTT tỉnh Tây Ninh phối hợp với Công an xã Mỹ Lệ kiểm tra đột xuất nhà kho của một hộ kinh doanh tại ấp Chợ Mỹ, xã Mỹ Lệ.

Số hàng hóa không rõ nguồn gốc bị phát hiện, thu giữ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận hơn 20 nhân viên đang duyệt đơn, phân loại, đóng gói hàng hóa để giao cho khách hàng đặt mua qua các nền tảng thương mại điện tử. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn hàng hóa chưa qua sử dụng, có dấu hiệu nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Cụ thể, số hàng hóa bị phát hiện gồm 569.937 đơn vị sản phẩm, chủ yếu là mỹ phẩm, đồ gia dụng cùng nhiều mặt hàng khác như giày dép, phụ kiện điện thoại, keo mực màu, túi xách, ba lô, mắt kính, đồng hồ… Toàn bộ số hàng hóa này do nước ngoài sản xuất, có tổng giá trị ước tính khoảng 8 tỷ đồng.

Do số lượng hàng hóa lớn, lãnh đạo Chi cục QLTT tỉnh Tây Ninh và Công an xã Mỹ Lệ đã huy động thêm lực lượng tổ chức kiểm đếm, niêm phong, tạm giữ toàn bộ tang vật.

Số hàng hóa sau đó được đưa về trụ sở Chi cục QLTT để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.