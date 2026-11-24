Theo thông tin từ cơ sở dữ liệu khảo cổ Portable Antiquities Scheme (thuộc Bảo tàng Anh) và đơn vị quản lý dự án, kho báu này được tìm thấy trong đợt khai quật khảo cổ chuẩn bị mặt bằng cho dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân Sizewell C bên bờ biển hạt Suffolk (miền Đông nước Anh).

Ảnh chụp hồ sơ giám định bọc chì chứa 321 đồng xu bạc. Nguồn: The History Blog

Khối cổ vật gồm 321 đồng xu bạc được đúc trong giai đoạn từ năm 1036 đến năm 1044 – thời kỳ trị vì của các vị vua Harold I, Harthacnut và đầu triều đại vua Edward Người xưng tội (Edward the Confessor). Các đồng xu có nguồn gốc từ nhiều xưởng đúc tiền khác nhau trên khắp nước Anh, từ London cho đến các thị trấn nhỏ ở vùng nông thôn.

Điểm đặc biệt của phát hiện này là cách thức bảo quản của chủ nhân xưa. Toàn bộ số tiền xu được gói gọn trong một lớp vải lanh, sau đó bọc kín bên ngoài bằng một tấm chì gập mép để chống ẩm và tránh bị hư hại dưới lòng đất. Nhờ lớp vỏ bọc kiên cố này, phần lớn các đồng xu vẫn giữ được trạng thái nguyên vẹn sau gần một thiên niên kỷ bị chôn vùi. Các chuyên gia khảo cổ ví bọc tiền cổ này như một "chiếc két sắt thời trung cổ".

Cận cảnh quá trình tách lớp các đồng xu bạc cổ. Nguồn: Oxford Cotswold Archaeology

Theo nhận định của giới sử học, vào thời điểm giữa thế kỷ 11, nước Anh đang trải qua giai đoạn bất ổn chính trị và chuyển giao quyền lực đầy biến động sau khi vua Edward Người xưng tội lên ngôi năm 1042. Chủ nhân của số tài sản này – nhiều khả năng là một người dân khá giả tại địa phương – có thể đã chôn giấu khối tiền bạc xuống đất để phòng thân nhưng vì lý do nào đó đã không bao giờ quay lại lấy.

Hiện toàn bộ 321 đồng xu bạc đang được các chuyên gia bảo tồn tiến hành làm sạch, giám định chi tiết và lập hồ sơ theo quy định của Đạo luật Kho báu Anh trước khi chuyển giao cho bảo tàng lưu giữ, trưng bày.