Phát hiện khẩu súng thần công dài gần 3m ở Thành Điện Hải, Đà Nẵng

Ngày 21/10, trong quá trình thi công giai đoạn 2 dự án tu bổ, phục hồi và tôn tạo Di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải (TP Đà Nẵng), đơn vị thi công phát hiện một khẩu súng thần công dài 2,95m, nằm ở độ sâu khoảng 1,5m so với mặt đất.

Súng thần công vừa được phát hiện ở Thành Điện Hải. (Ảnh: Đ.N)

Theo Bảo tàng Đà Nẵng, đây là khẩu súng thần công thứ 10 được phát hiện tại di tích này.

Trưa cùng ngày, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, có mặt ở Thành Điện Hải để chỉ đạo công tác khai quật súng thần công.

Tại đây, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị Bảo tàng Đà Nẵng khẩn trương chỉ đạo cán bộ chuyên môn của Bảo tàng kiểm tra, đánh giá hiện vật đồng thời lập hồ sơ trình lãnh đạo TP Đà Nẵng và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét.

Việc phát hiện thêm súng thần công tại Thành Điện Hải góp phần bổ sung tư liệu, hiện vật phục vụ công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử của di tích gắn liền với buổi đầu cuộc kháng chiến chống liên quân Pháp - Tây Ban Nha tại Đà Nẵng (1858-1860).

Thành Điện Hải được xây dựng năm 1813 dưới thời vua Gia Long, giữ vị trí quân sự quan trọng trong hệ thống phòng thủ cửa biển Đà Nẵng. Công trình được xây dựng theo kiến trúc Vauban kiên cố, từng bố trí 30 ụ súng thần công, là một bộ phận trọng yếu trong phòng tuyến chống quân xâm lược do danh tướng Nguyễn Tri Phương chỉ huy.

Trong cuộc chiến chống liên quân Pháp - Tây Ban Nha những năm 1858-1860, Thành Điện Hải trở thành một trong những địa điểm chiến đấu quan trọng, ghi dấu tinh thần chiến đấu kiên cường của quân dân Đà Nẵng. Di tích là chứng tích tiêu biểu về giai đoạn đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đồng thời mang giá trị lịch sử đặc biệt đối với tiến trình đấu tranh bảo vệ chủ quyền dân tộc.