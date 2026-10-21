Phát hiện khẩu súng thần công dài gần 3 mét tại Thành Điện Hải
Trong quá trình thi công tu bổ, phục hồi và tôn tạo Di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải (TP Đà Nẵng), ngày 21/10, đơn vị thi công phát hiện một khẩu súng thần công dài 2,95m, nằm sâu khoảng 1,5m dưới mặt đất. Đây là khẩu súng thần công thứ 10 được phát hiện tại di tích, góp phần bổ sung hiện vật quý phục vụ công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử.
Chiều 21/10, ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng thông tin: Đơn vị thi công Dự án tu bổ, phục hồi và tôn tạo Di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải (phường Hải Châu) vừa phát hiện một khẩu súng thần công thời Nguyễn. Khẩu súng được phát hiện vào sáng cùng ngày, khi đơn vị thi công đào đất để di dời móng trụ điện trong khuôn viên di tích.
Việc phát hiện thêm súng thần công tại Thành Điện Hải góp phần bổ sung tư liệu, hiện vật phục vụ công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử của di tích gắn liền với buổi đầu cuộc kháng chiến chống liên quân Pháp - Tây Ban Nha tại Đà Nẵng (1858-1860).
Theo ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, qua phối hợp đo đạc, chụp ảnh hiện trường, bước đầu xác định đây là khẩu súng thần công được đúc vào thời Nguyễn, có niên đại gần 200 năm.
Hiện vật nằm ở độ sâu khoảng 1,5m, tại khu vực phía đông bắc Thành Điện Hải. Khẩu súng dài 2,95m, được đúc bằng gang. Đây là khẩu súng thần công thứ 10 được phát hiện tại di tích này.
Ông Thiện đánh giá, khẩu súng thần công mới phát hiện có giá trị lớn, góp phần bổ sung tư liệu và làm phong phú bộ sưu tập súng thần công gắn với lịch sử Thành Điện Hải.
Hiện Bảo tàng Đà Nẵng bảo quản 17 khẩu súng thần công, trong đó có 10 khẩu được tìm thấy trong khuôn viên Thành Điện Hải.
Khẩu súng mới phát hiện là một trong những vũ khí từng được trang bị cho hệ thống phòng thủ Đà Nẵng, gồm Thành Điện Hải và thành An Hải.
“Hiện vật rất có giá trị, góp phần khẳng định, làm rõ thêm về ý nghĩa của cuộc chiến 1858-1860 của quân và dân Đà Nẵng”, ông Thiện cho biết.
Thành Điện Hải được xây dựng năm 1813 dưới thời vua Gia Long, giữ vị trí quân sự quan trọng trong hệ thống phòng thủ cửa biển Đà Nẵng. Công trình được xây dựng theo kiến trúc Vauban kiên cố, từng bố trí 30 ụ súng thần công, là một bộ phận trọng yếu trong phòng tuyến chống quân xâm lược do danh tướng Nguyễn Tri Phương chỉ huy.
Trong cuộc chiến chống liên quân Pháp - Tây Ban Nha những năm 1858-1860, Thành Điện Hải trở thành một trong những địa điểm chiến đấu quan trọng, ghi dấu tinh thần chiến đấu kiên cường của quân dân Đà Nẵng. Di tích là chứng tích tiêu biểu về giai đoạn đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đồng thời mang giá trị lịch sử đặc biệt đối với tiến trình đấu tranh bảo vệ chủ quyền dân tộc.
Năm 2017, Thành Điện Hải được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt. Dự án giai đoạn 2 được triển khai từ cuối năm 2025, với nhiều hạng mục quan trọng nhằm khôi phục diện mạo và không gian lịch sử của di tích.
Trong đó, kỳ đài được phục dựng tại vị trí nguyên bản; cổng thành phía Tây được phục dựng trên nền móng khảo cổ; nhà trú sở được bố trí làm nơi thờ các nghĩa sĩ và danh tướng. Dự án cũng xây dựng khu bảo quản súng thần công, đồng thời bảo tồn không gian khảo cổ và phủ kính để phục vụ khách tham quan.
Theo Bảo tàng Đà Nẵng, sau khi dự án hoàn thành, các khẩu súng thần công sẽ được đưa vào khu trưng bày và bảo quản theo phương án phù hợp, góp phần phát huy giá trị di tích, phục vụ nhu cầu tìm hiểu lịch sử của người dân và du khách.
Nguồn CAND: https://cand.vn/phat-hien-khau-sung-than-cong-dai-gan-3-met-tai-thanh-dien-hai-post825574.html