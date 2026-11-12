Phát hiện 'khẩu súng đồ chơi' nguy hiểm gửi đến Sân bay Haneda ở Tokyo

Ảnh minh họa. Nguồn: tokyo-haneda.com

Các nguồn tin điều tra cho biết người đàn ông này ngoài 40 tuổi, tự kinh doanh và sinh sống tại Tokyo. Người này được cho là đã nhập khẩu súng từ Hàn Quốc vào tháng 7.

Khẩu súng được gửi đến Sân bay Haneda ở Tokyo qua đường bưu điện quốc tế và bị phát hiện trong quá trình kiểm tra hải quan. Cảnh sát Thủ đô Tokyo xác định khẩu súng có cấu tạo giống súng thật và có khả năng gây thương tích hoặc khiến người khác thiệt mạng.

Theo lời khai được dẫn lại, người đàn ông cho biết đã mua khẩu súng trên một trang mua sắm trực tuyến của Hàn Quốc. Trong quá trình làm việc tự nguyện với cảnh sát, người này được cho là đã thừa nhận cáo buộc, nói rằng mình thích đồ chơi và có sở thích sưu tầm, nhưng giờ đây ông ta chỉ cảm thấy hối hận.

Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản cho biết đã xác nhận có 17 loại súng đồ chơi sản xuất tại Trung Quốc có khả năng bắn đạn thật đang lưu hành tại Nhật Bản. Theo cơ quan này, khoảng 17.000 khẩu súng loại này đã được dùng làm phần thưởng trong các máy gắp thú hoặc phân phối qua mạng.

Theo các nguồn tin điều tra, khẩu súng bị thu giữ tại Sân bay Haneda được cho là sản xuất tại Hàn Quốc và thuộc một loại khác. Thông qua các bài đăng trên trang web và hình thức khác, cảnh sát trên khắp Nhật Bản kêu gọi người dân giao nộp những “khẩu súng đồ chơi” như vậy. Tuy nhiên, tính đến cuối tháng 6, cảnh sát mới thu hồi được khoảng 5.700 khẩu, tương đương khoảng 34% tổng số súng.

Sau khi phát hiện thêm một loại “súng đồ chơi” mới, Cảnh sát Thủ đô Tokyo đang tăng cường các biện pháp kiểm soát và nỗ lực thu hồi những sản phẩm này. Cảnh sát cũng kêu gọi người dân thận trọng vì một số sản phẩm nhập khẩu có thể là hàng bất hợp pháp tại Nhật Bản.

Theo NHK