Phát hiện khảo cổ có thể hé lộ nơi khởi nguồn Paris

Bộ Văn hóa Pháp ngày 23/9 đánh giá phát hiện này là một “bước đột phá lớn”. Bức tường được phát hiện trong mùa Hè năm nay trong quá trình khai quật dưới khách sạn Hôtel-Dieu trên đảo Île de la Cité, gần Nhà thờ Đức Bà Paris, có niên đại từ thời Gallo-La Mã.

Các nhà khảo cổ cho rằng công trình bằng đá và gỗ này có thể là một phần tường thành của Lutetia - tên gọi cổ của Paris - được bộ tộc Parisii xây dựng. Đây là cộng đồng người Celt sinh sống dọc sông Seine trong thời kỳ Đồ sắt.

Từ lâu, Île de la Cité được xem là trung tâm của Lutetia. Tuy nhiên, một giả thuyết khác dựa trên các nghiên cứu khảo cổ cho rằng khu định cư ban đầu này có thể nằm ở Nanterre, vùng ngoại ô phía Tây Paris.

Bộ trưởng Văn hóa Pháp Catherine Pégard cho rằng phát hiện mới có thể là một trong những di tích quan trọng nhất từng được tìm thấy để tìm hiểu về Lutetia thời Gallic. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh cần thận trọng về mặt khoa học và tiếp tục xác định chức năng cũng như niên đại chính xác của công trình. Theo Bộ Văn hóa Pháp, sự hội tụ của các bằng chứng hiện có rất đáng chú ý.

Đáng chú ý, bức tường còn có dấu vết bị cháy. Chi tiết này có thể liên quan đến ghi chép của Julius Caesar trong tác phẩm “Chiến tranh xứ Gallia”, theo đó người Gallic đã phóng hỏa khu định cư của mình trước trận chiến Lutetia với quân La Mã.

Kết quả xác định niên đại bằng phương pháp carbon cho thấy các dấu tích cháy có niên đại khoảng từ năm 10 trước Công nguyên đến năm 200 trước Công nguyên. Khoảng thời gian này bao gồm năm 52 trước Công nguyên - thời điểm diễn ra trận Lutetia.

Lutetia được Julius Caesar nhắc đến trong Quyển VII của “Chiến tranh xứ Gallia”, với mô tả nằm trên một hòn đảo trên sông Seine. Mô tả tương đối khái quát này đã khiến vị trí chính xác của khu định cư cổ trở thành chủ đề tranh luận của giới khảo cổ trong nhiều năm.

Île de la Cité hiện là hòn đảo lớn nhất trên sông Seine thuộc khu vực Paris và về sau trở thành trung tâm của khu định cư Lutetia dưới thời La Mã.