Phát hiện khách trả 680.000 đồng tiền giả, tài xế có cách xử lý đáng khen

Tài xế taxi đã chở nghi phạm đến đồn cảnh sát Radford Road. Ảnh: Google map

Nam tài xế taxi tại Nottinghamshire (Anh) được cảnh sát khen ngợi vì cách xử lý nhanh trí, sau khi phát hiện hành khách sử dụng tiền giả để thanh toán.

Khoảng 23h30 ngày 13/10, tài xế đón một nam thanh niên 23 tuổi trên đường Nottingham Road. Trong suốt chuyến đi, hành khách liên tục thay đổi lộ trình, khiến tài xế nghi ngờ và hỏi người này dự định thanh toán tiền cước bằng cách nào.

Nam thanh niên sau đó đưa cho tài xế tờ tiền mệnh giá 20 bảng Anh (hơn 680.000 đồng). Tuy nhiên, khi kiểm tra kỹ, tài xế nhận thấy tờ tiền có dấu hiệu giả mạo nên lập tức chất vấn hành khách, theo Ladbible.

Tài xế taxi phát hiện khách dùng tiền giả. Ảnh: Cảnh sát Nottinghamshire

Người này tiếp tục đưa thêm nhiều tờ tiền khác, nhưng tài xế nhận ra tất cả đều có dấu hiệu là tiền giả. Thay vì tiếp tục hành trình theo yêu cầu của khách, anh quyết định lái xe thẳng đến đồn cảnh sát trên đường Radford Road.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, cảnh sát tiến hành khám xét nơi ở của nam thanh niên. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện một con dao lớn được giấu dưới đệm.

Nam thanh niên 23 tuổi, chưa được công bố danh tính, bị bắt với cáo buộc sử dụng tiền giả và tàng trữ vũ khí nguy hiểm tại nơi ở.

Thanh tra Liz Gaskin, phụ trách địa bàn Radford, đánh giá cao hành động của tài xế taxi, gọi đây là một cách xử lý xuất sắc.

Theo thanh tra, ngay khi nhận thấy hành vi đáng ngờ của hành khách và phát hiện tiền giả, tài xế đã quyết định đưa người này đến đồn cảnh sát. Quá trình điều tra sau đó giúp nhà chức trách phát hiện thêm những dấu hiệu đáng lo ngại, trong đó có một vũ khí nguy hiểm được thu giữ.