Phát hiện hộp sọ và xương người phía sau một trường đại học

Ngày 10/11, Công an TP.HCM cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an phường Linh Xuân tiến hành xác minh danh tính nạn nhân, đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong trong vụ phát hiện phần sọ và xương người tại khu đất phía sau một trường đại học trên địa bàn.

Trước đó, ngày 9/11, người dân phát hiện phần sọ cùng một số mảnh xương nghi là xương người tại khu đất ven đường Lương Văn Can, phường Linh Xuân nên trình báo cơ quan chức năng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt, phong tỏa khu vực, tổ chức khám nghiệm hiện trường và thu thập các dấu vết phục vụ công tác điều tra.

Hiện trường vụ việc.

Tại hiện trường, ngoài phần sọ và một số mảnh xương, lực lượng chức năng còn phát hiện một áo khoác và một đôi dép. Đáng chú ý, gần vị trí phát hiện các dấu vết có một cây trứng cá, trên cành cây buộc một đoạn dây dù. Qua kiểm tra ban đầu, cơ quan chức năng không tìm thấy giấy tờ tùy thân của nạn nhân.

Kết quả khám nghiệm tử thi bước đầu xác định phần sọ và các mảnh xương thu giữ được là của một người đàn ông, độ tuổi khoảng 40–50, chiều cao ước tính khoảng 1,6m.

Đến nay, danh tính nạn nhân vẫn chưa được xác định. Các đơn vị nghiệp vụ đang tiếp tục thu thập thông tin, xác minh những dấu vết liên quan để làm rõ vụ việc.

Cơ quan công an đề nghị người dân, đặc biệt là những gia đình có người thân mất tích hoặc mất liên lạc với đặc điểm nhận dạng nêu trên, chủ động cung cấp thông tin cho Công an phường Linh Xuân hoặc cơ quan công an gần nhất để phối hợp xác minh.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.