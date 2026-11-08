Phát hiện hòn đá lạ khi đang làm ruộng, người đàn ông vô tình đánh thức bí mật bị chôn vùi hàng nghìn năm

Theo CBS News ngày 15/10/2026, sự việc xảy ra khi ông Khaled al-Shahat đang làm việc trên mảnh đất của gia đình tại tỉnh Al Gharbia, vùng đồng bằng sông Nile. Ông bất ngờ phát hiện một khối đá granite màu hồng dài khoảng 1,3 m nên lập tức thông báo cho cơ quan chức năng.

Qua kiểm tra, các chuyên gia nhận định khối đá có khắc hai danh hiệu hoàng gia của pharaoh Ramses II. Từ manh mối này, các nhà khảo cổ tiến hành khai quật và tìm thấy phần đầu một bức tượng cao khoảng 1,6 m. Bức tượng khắc họa vị pharaoh đội vương miện kép, biểu tượng cho sự thống nhất giữa Thượng Ai Cập và Hạ Ai Cập.

Các phần tượng của pharaoh Ramses II được phát hiện khi mảnh đất của một người nông dân được chuyển thành địa điểm khai quật khảo cổ. Ảnh: Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập.

Dựa trên kích thước phần đầu tượng, các chuyên gia ước tính bức tượng hoàn chỉnh có thể cao khoảng 8,5 m. Quá trình khai quật sau đó tiếp tục phát hiện phần trụ lưng phía trên của tượng, có khắc danh hiệu hoàng gia của Ramses II.

Đáng chú ý, các nhà khảo cổ còn tìm thấy phần lớn một bức tượng hoàng gia thứ hai, dài khoảng 2,4 m. Dù bị mất phần chân, bệ tượng và một phần khăn trùm đầu Nemes, khuôn mặt bức tượng vẫn được bảo tồn khá tốt. Các chuyên gia nhận thấy nhiều nét tương đồng giữa hai bức tượng và cho rằng cả hai đều mô tả Ramses II.

Ramses II là một trong những pharaoh nổi tiếng nhất lịch sử Ai Cập cổ đại, trị vì từ năm 1279 đến năm 1213 trước Công nguyên.

Các phần tượng của pharaoh Ramses II được phát hiện sau khi mảnh đất của một người nông dân được chuyển thành địa điểm khai quật khảo cổ. Ảnh: Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập.

Phát hiện này không chỉ khiến giới khảo cổ chú ý mà còn giúp ông al-Shahat được chính quyền địa phương biểu dương. Ngày 14/10, Bộ trưởng Du lịch và Cổ vật Ai Cập Sherif Fathy đã đến tận quê nhà của người nông dân để trao giấy chứng nhận khen thưởng cho ông và vợ.

Đặc biệt, gia đình ông còn được tặng một chuyến hành hương đến Saudi Arabia để thực hiện nghi lễ Umrah, nhằm ghi nhận tinh thần trung thực khi chủ động thông báo phát hiện khảo cổ cho cơ quan chức năng.

Hiện các nhà khảo cổ tiếp tục khai quật, nghiên cứu khu vực này để làm rõ thêm giá trị lịch sử của những bức tượng được tìm thấy.