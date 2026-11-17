Ngày 8/11/2026, tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, lực lượng Hải quan phát hiện hai hành khách quốc tịch Hàn Quốc mang theo 4.240 bao sản phẩm nghi là thuốc lá nung nóng và 4.300 gói dung dịch thuốc lá điện tử. Toàn bộ số hàng được cất trong 6 vali, không khai báo hải quan và không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Cụ thể, trong quá trình làm thủ tục nhập cảnh cho hành khách trên chuyến bay từ Incheon (Hàn Quốc) đến Đà Nẵng, Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng (Chi cục Hải quan khu vực XII) phát hiện dấu hiệu bất thường trong hành lý của hai hành khách.

Phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an thành phố Đà Nẵng), lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra 6 vali. Qua kiểm đếm, số hàng nghi là thuốc lá nung nóng gồm 424 cây, tương đương 4.240 bao, mang các nhãn hiệu Terea, Miix, Fiit và Aiim. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện 4.300 gói dung dịch dùng cho thuốc lá điện tử và 4 thiết bị điện tử.

Đáng chú ý, hai hành khách không thực hiện khai báo hải quan đối với số hàng trên và không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan. Theo lời khai ban đầu, số sản phẩm này được mang vào Việt Nam để tiêu thụ.

Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng đã lập hồ sơ, tạm giữ toàn bộ tang vật và chuyển vụ việc cho cơ quan chức năng xử lý. Ngày 11/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định khởi tố số 978/QĐ-CSKT liên quan đến vụ việc.

Vụ việc cho thấy nguy cơ lợi dụng hành lý cá nhân trên các chuyến bay quốc tế để vận chuyển hàng hóa thuộc danh mục cấm nhập khẩu. Việc phát hiện số lượng lớn sản phẩm được chia nhỏ, đóng gói trong nhiều vali cũng đặt ra yêu cầu tăng cường kiểm soát rủi ro đối với hành lý hành khách nhập cảnh qua đường hàng không.

Theo quy định tại Nghị quyết số 173/2024/QH15 của Quốc hội, từ năm 2025, Việt Nam cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển và sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Hai nhóm sản phẩm này cũng thuộc Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu theo Phụ lục I ban hành kèm Nghị định số 292/2026/NĐ-CP ngày 22/7/2026 của Chính phủ.

Đối với dung dịch thuốc lá điện tử, Nghị định số 371/2025/NĐ-CP quy định sản phẩm có thể chứa hoặc không chứa nicotine. Do đó, việc sản phẩm được quảng cáo hoặc ghi nhãn không chứa nicotine không đồng nghĩa với việc được phép mang vào Việt Nam.

Thời gian tới, ngành Hải quan sẽ tiếp tục phối hợp với các hãng hàng không và đơn vị tại cảng hàng không phổ biến quy định pháp luật đến hành khách trên các chuyến bay quốc tế. Cơ quan chức năng khuyến cáo hành khách chủ động kiểm tra hành lý trước khi khởi hành, không mang thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng vào Việt Nam để tránh vi phạm quy định.