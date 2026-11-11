Phát hiện hơn 8.500 sản phẩm nghi thuốc lá điện tử

Ngày 11/11, Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn hàng hóa nghi là thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trong hành lý của hai hành khách quốc tịch Hàn Quốc.

Vụ việc được phát hiện trong quá trình làm thủ tục nhập cảnh cho hành khách trên chuyến bay WE201 từ sân bay quốc tế Incheon (Hàn Quốc) đến Đà Nẵng. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng nhận thấy hành lý của hai hành khách có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra thực tế.

Lực lượng hải quan phát hiện hơn 8.500 sản phẩm nghi là thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trong hành lý của hai hành khách Hàn Quốc nhập cảnh vào Đà Nẵng.

Kết quả, lực lượng chức năng phát hiện 4.300 gói dung dịch, 4.240 bao sản phẩm mang các nhãn hiệu Terea, Miix, Fiit, Aiim cùng 4 thiết bị hút thuốc.

Theo lời khai ban đầu, hai hành khách cho biết số hàng hóa trên gồm dung dịch thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và thiết bị sử dụng thuốc lá điện tử, được mang từ Hàn Quốc vào Việt Nam để tiêu thụ.

Sau khi phát hiện vụ việc, Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng đã lập hồ sơ, tạm giữ toàn bộ số hàng hóa để phục vụ công tác xác minh.

Vụ việc sau đó được chuyển giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.