Phát hiện hơn 740 trường hợp vi phạm trên quốc lộ 1 sau 3 ngày phối hợp tuần tra, kiểm soát

Lực lượng chức năng lập biên bản xử lý các trường hợp vi phạm an toàn giao thông trên quốc lộ 1. Ảnh: Lê Duy

Theo đó, lực lượng Cục CSGT phối hợp Phòng CSGT Công an thành phố Đồng Nai và cảnh sát cơ động tổ chức các tổ tuần tra, kiểm soát lưu động kết hợp kiểm soát tại các điểm trên quốc lộ 1.

Cục Cảnh sát giao thông phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đồng Nai đo nồng độ cồn người điều khiển các phương tiện di chuyển trên tuyến quốc lộ 1. Ảnh: Lê Duy

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các tổ công tác thường xuyên tuần tra, kiểm soát lưu động trên từng đoạn tuyến, chủ động phát hiện, dừng kiểm tra phương tiện có dấu hiệu vi phạm; đồng thời bố trí các điểm kiểm soát để kiểm tra phương tiện theo từng nhóm. Đối tượng kiểm tra tập trung vào xe khách, xe tải, xe con, xe container và mô tô. Lực lượng chức năng sử dụng các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ hiện đại để kiểm soát, xử lý vi phạm, nhất là các hành vi có nguy cơ trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Qua 3 ngày, lực lượng chức năng ghi nhận nhiều lỗi vi phạm liên quan đến tốc độ, nồng độ cồn, chở hàng quá tải, không đội mũ bảo hiểm, giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển, không có giấy phép lái xe, chuyển làn không có tín hiệu báo trước, đi không đúng phần đường, làn đường và đi ngược chiều.

Đáng chú ý, trong ngày 18-9, tại Km1834+200 quốc lộ 1, đoạn qua phường Dầu Giây, tổ công tác kiểm tra xe khách biển số 17F-00x.xx, phát hiện phương tiện đang vận chuyển 15 xe mô tô không rõ nguồn gốc. Qua xác minh ban đầu, 2 xe trong số này liên quan đến vụ việc trộm cắp tài sản. Lực lượng chức năng đã tạm giữ xe khách và số phương tiện trên để tiếp tục xác minh, xử lý.

Bên cạnh xử lý vi phạm, các tổ công tác còn ghi nhận, kiến nghị khắc phục một số bất cập về hạ tầng, tổ chức giao thông trên quốc lộ 1. Trong đó có các vị trí mặt đường hư hỏng, vạch sơn mờ, hệ thống chiếu sáng không hoạt động, bất cập về nhịp đèn tín hiệu và khu vực trường học có mật độ phương tiện cao. Tại một số đoạn tuyến, lực lượng làm nhiệm vụ cũng tăng cường tuyên truyền, cảnh báo người tham gia giao thông khi trời mưa, nhất là vào chiều tối.

Theo Cục CSGT, việc tăng cường lực lượng trên quốc lộ 1 nhằm nâng cao hiệu quả tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, đồng thời qua quá trình làm nhiệm vụ đánh giá những bất cập về hạ tầng, tổ chức giao thông để kiến nghị cơ quan chức năng có giải pháp khắc phục, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến.