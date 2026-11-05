Phát hiện hơn 530 cây rừng bị phá, xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan

Trước đó, cơ quan chức năng phát hiện, tại 7 vị trí thuộc các tiểu khu 1003, trên lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai, Ban Quản lý dự án thủy lợi 7 và UBND xã Ia Mơ quản lý có 538 cây rừng bị chặt hạ, chỉ còn lại gốc.

Trong số này, có 82 gốc cây trước đó đã được Trạm Bảo vệ rừng số 8 (thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai) kiểm tra, đánh số ký hiệu.

Hiện vụ phá rừng đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố vụ án hình sự. Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý vụ việc theo quy định.

Rừng tại xã Ia Pia bị phá trắng để trồng cây khác.

Đối với các vụ phá rừng tại xã Ia Pia, cơ quan chức năng xác định tổng diện tích rừng bị phá trái pháp luật là 8,89 héc-ta tại các tiểu khu 948, 949. Qua xác minh, thu thập tài liệu và đánh giá mức độ thiệt hại, Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Prông đã ban hành 4 quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Hủy hoại rừng”.

Đáng chú ý, qua kiểm điểm trách nhiệm, nhiều tập thể, cá nhân thuộc lực lượng quản lý, bảo vệ rừng đã bị phê bình, xử lý.

Cụ thể, ngày 28/10, Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan đến tình trạng khai thác rừng trái pháp luật tại tiểu khu 1003. Trong đó, lãnh đạo Ban tự phê bình, rút kinh nghiệm sâu sắc.

Ngoài ra, Trạm trưởng Trạm Bảo vệ rừng số 8 kiểm điểm rút kinh nghiệm; Phó Trạm trưởng phụ trách địa bàn xã Ia Mơ bị khiển trách; viên chức trực tiếp phụ trách tiểu khu 1003 bị cảnh cáo.

Rừng tại xã Ia Pia bị phá và được dọn dẹp sạch.

Đối với Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Prông, qua kiểm điểm xác định trách nhiệm liên quan đến 5 công chức kiểm lâm làm việc tại địa bàn xã Ia Mơ do chưa chủ động phối hợp, kiểm tra địa bàn, dẫn đến không phát hiện, ngăn chặn vi phạm kịp thời. Tập thể Hạt thống nhất phê bình, yêu cầu 5 công chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm và chấn chỉnh việc thực hiện nhiệm vụ.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, do các vụ việc đang được cơ quan công an điều tra nên trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân sẽ tiếp tục được làm rõ. Sau khi có kết quả điều tra, đơn vị sẽ xử lý hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định.