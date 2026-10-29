Phát hiện hơn 500 con gia cầm không có giấy kiểm dịch

Theo đó, vào lúc 0 giờ ngày 29/10, tại Quốc lộ 22, xã Củ Chi (TP Hồ Chí Minh), đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra ô tô biển kiểm soát 61C-363.XX do ông Phan Văn Út điều khiển.

Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra phương tiện vận chuyển động vật. Ảnh: CTV

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 385 con vịt xiêm và 120 con gà lông màu, với tổng khối lượng khoảng 1,3 tấn. Theo khai báo của tài xế, số gia cầm này được vận chuyển từ khu vực thành phố Đồng Nai về xã Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh để tiêu thụ. Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ lô hàng không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật xuất tỉnh.

Đoàn kiểm tra liên ngành đã lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y đối với tài xế về hành vi vận chuyển động vật không có giấy chứng nhận kiểm dịch theo quy định; đồng thời toàn bộ lô gia cầm được đưa về Trạm Kiểm dịch động vật Hóc Môn để thực hiện kiểm dịch và lấy mẫu xét nghiệm cúm gia cầm, phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn.

Trạm kiểm dịch động vật Hóc Môn lấy mẫu xét nghiệm virus cúm gia cầm. Ảnh: CTV

Trước đó, sáng 25/10, Tổ công tác thuộc Đội CSGT Rạch Chiếc phối hợp với Trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức tổ chức kiểm tra chuyên đề đối với các phương tiện vận chuyển động vật và sản phẩm động vật nhằm phòng ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm.

Lực lượng chức năng kiểm tra 3 xe chở sản phẩm động vật không có giấy kiểm dịch. Ảnh: PC08

Qua kiểm tra 15 phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện 3 trường hợp vi phạm. Cụ thể, ô tô biển kiểm soát 50E-XXX.XX do tài xế L.H.Đ. điều khiển vận chuyển 296 kg thịt heo pha lóc; ô tô biển kiểm soát 60C-XXX.XX do tài xế N.V.C. điều khiển chở 283 kg sản phẩm từ bò, gồm 257 kg thịt bò pha lóc và 26 kg phụ phẩm; ô tô biển kiểm soát 60C-XXX.XX do tài xế L.T.N. điều khiển vận chuyển 15 con dê đã giết mổ, với tổng khối lượng 396 kg.

Tại thời điểm kiểm tra, cả 3 tài xế đều không xuất trình được giấy chứng nhận kiểm dịch đối với số sản phẩm động vật trên. Tổ công tác Đội CSGT Rạch Chiếc đã bàn giao vụ việc cho Trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức lập biên bản vi phạm hành chính và xử lý theo thẩm quyền.