Ngày 26/11, Cục Hải quan cho biết, thông qua công tác kiểm tra, soi chiếu và rà soát thông tin hành khách, Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài (Chi cục Hải quan khu vực I) đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện hai vụ vận chuyển trái phép cần sa qua cửa khẩu hàng không, với tổng trọng lượng tang vật khoảng 40,87kg.

Nghi phạm trên chuyến bay từ Bangkok đến Nội Bài, giấu 12 túi nilon chứa thảo mộc khô là cần sa, có tổng trọng lượng khoảng 15,47kg trong vali ký gửi.

Cụ thể, ngày 2/6/2026, qua công tác kiểm tra, rà soát thông tin trên hệ thống nghiệp vụ, Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài phát hiện hành khách Ivo Miguel Dos Santos Silva (quốc tịch Bồ Đào Nha), trên chuyến bay từ Bangkok đến Nội Bài, có dấu hiệu nghi vấn.

Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra toàn bộ hành lý của hành khách này. Qua kiểm tra một vali ký gửi, lực lượng chức năng phát hiện 12 túi nilon chứa thảo mộc khô là cần sa, có tổng trọng lượng khoảng 15,47kg.

Sau khi phát hiện vụ việc, lực lượng Hải quan đã bàn giao đối tượng cùng toàn bộ tang vật, hồ sơ, tài liệu cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TP. Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Ivo Miguel Dos Santos Silva về tội vận chuyển trái phép chất ma túy, quy định tại khoản 2 Điều 250 Bộ luật Hình sự.

Tang vật lực lượng chức năng thu giữ tại khu vực soi chiếu hành lý quá cảnh thuộc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Trước đó, ngày 25/10/2026, Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, Đội Kiểm soát Hải quan (Chi cục Hải quan khu vực I) và Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma túy số 5 (Chi cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Hải quan) đã phối hợp với các đơn vị thuộc lực lượng Công an kiểm tra hành lý ký gửi của hành khách Jesus Sanchez Gomez (quốc tịch Tây Ban Nha) quá cảnh tại sân bay Nội Bài để tiếp tục hành trình đến Pháp.

Qua kiểm tra thực tế, tổ công tác phát hiện hai gói hàng chứa thảo mộc khô dạng hoa, lá, cành, nụ, đều là bộ phận của cây cần sa, có tổng trọng lượng khoảng 25,4kg.

Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài đã bàn giao vụ việc cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TP. Hà Nội tiếp tục điều tra, xử lý.

Ngày 3/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định khởi tố bị can số C1670/QĐ-CSMT đối với Jesus Sanchez Gomez về tội vận chuyển trái phép chất ma túy, quy định tại khoản 2 Điều 250 Bộ luật Hình sự.

Việc liên tiếp phát hiện các vụ vận chuyển trái phép ma túy trong hành lý của hành khách quá cảnh cho thấy yêu cầu tăng cường công tác quản lý rủi ro, kiểm tra, giám sát hải quan và phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong phòng, chống tội phạm ma túy qua đường hàng không.