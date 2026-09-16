Ngày 16/9, theo thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM, Đội QLTT số 13 đang tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn được phân công, thực hiện cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ năm 2026.

Hoạt động này được triển khai theo Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 5/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 3068/QĐ-UBND ngày 25/5/2026 của Chủ tịch UBND TP.HCM và Kế hoạch số 1283/KH-CCQLTT ngày 13/5/2026 của Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM.

Lực lượng QLTT phát hiện hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu.

Qua công tác quản lý địa bàn và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, Đội QLTT số 13 phát hiện 7 tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, chủ yếu liên quan đến hành vi sản xuất, trưng bày để bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.

Lực lượng chức năng đã kiểm tra, tạm giữ hơn 40.000 đơn vị sản phẩm gồm quần áo, giày dép, nước xả vải và nhiều loại hàng hóa khác. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm hơn 2 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong số các vụ việc được phát hiện có 1 vụ sản xuất hàng hóa giả mạo nhãn hiệu đã được chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra để xử lý theo quy định.

Tang vật là 3.782 đôi dép thành phẩm mang các nhãn hiệu TOMMY HILFIGER, VANS và SKECHERS, với tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng.

Phát hiện hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu.

Toàn bộ số hàng hóa vi phạm đã được Đội QLTT số 13 tạm giữ để xử lý theo quy định pháp luật.

Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng thường xuyên trao đổi thông tin, tăng cường giám sát hoạt động kinh doanh có nguy cơ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn.

Đặc biệt, lực lượng QLTT sẽ chú trọng kiểm tra, ngăn chặn các thủ đoạn lợi dụng hoạt động thương mại điện tử để kinh doanh hàng giả, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu và thực hiện các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.