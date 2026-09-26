Phát hiện hơn 40.000 lít dầu không rõ nguồn gốc trên tàu cá

Trước đó, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 25/9, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, bảo vệ chủ quyền, an ninh trên biển, tổ công tác của Hải đội Biên phòng 1, phát hiện tàu cá LA-99095-TS đang hoạt động tại khu vực cách cửa biển Gành Hào (xã Gành Hào, tỉnh Cà Mau) khoảng 30 hải lý về phía Đông. Tàu có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên tổ công tác tiến hành kiểm tra.

Tổ công tác Hải đội Biên phòng 1 phát hiện tàu cá LA-99095-TS có dấu hiệu nghi vấn (Ảnh: H.T).

Qua kiểm tra, tàu cá do ông Nguyễn Văn Từ (SN 1986, ngụ ấp Tân Đông, xã Tân Thới, tỉnh Đồng Tháp) làm thuyền trưởng, cùng 4 thuyền viên. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên tàu có nhiều chất lỏng màu vàng nâu, có mùi dầu, được chứa trong 2 hầm bố trí phía trên mặt boong, khu vực trước mũi tàu.

Lực lượng Hải đội Biên phòng 1 kiểm tra, phát hiện số lượng lớn dầu không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp (Ảnh: H.T).

Làm việc với tổ công tác, ông Từ không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, tính hợp pháp của số hàng hóa trên. Thuyền trưởng khai nhận đây là dầu D.O, với tổng số lượng khoảng 40.500 lít, được ông mua lại từ một tàu lạ trên biển để bán kiếm lời.

Tổ công tác đã lập biên bản ghi nhận vụ việc, đồng thời đưa người, phương tiện về Hải đội Biên phòng 1 để tiếp tục điều tra, xác minh và xử lý theo quy định.