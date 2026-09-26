Phát hiện hơn 40.000 lít dầu không rõ nguồn gốc trên biển

Trước đó, lúc 22 giờ 30 phút ngày 25/9/2026, tổ công tác Hải đội Biên phòng 1 tổ chức tuần tra, bảo vệ chủ quyền, an ninh trên biển. Khi đến khu vực cách cửa biển Gành Hào (xã Gành Hào, tỉnh Cà Mau), khoảng 30 hải lý về phía Đông, tổ công tác phát hiện tàu cá LA-99095-TS đang hoạt động với nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Tổ công tác Hải đội Biên phòng 1 phát hiện tàu cá LA-99095-TS có dấu hiệu nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra hành chính, tổ công tác xác định tàu cá do ông Nguyễn Văn Từ (sinh năm 1986, ngụ ấp Tân Đông, xã Tân Thới, tỉnh Đồng Tháp) làm thuyền trưởng; trên tàu có 4 thuyền viên.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều chất lỏng màu vàng nâu, có mùi dầu, được chứa trong 2 hầm phía trên mặt boong, trước mũi tàu.

Hải đội Biên phòng 1 kiểm tra tàu cá, phát hiện lượng lớn dầu không có hoá đơn, chứng từ hợp pháp.

Làm việc với tổ công tác, thuyền trưởng không xuất trình được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của số hàng hoá trên. Người này khai nhận đây là dầu D.O, tổng khối lượng khoảng 40.500 lít, được mua lại từ một tàu lạ trên biển để bán kiếm lời.

Hải đội Biên phòng 1 lấy mẫu dầu để giám định theo quy định.

Tổ công tác đã lập biên bản ghi nhận vụ việc, đồng thời đưa người và tàu cá về Hải đội Biên phòng 1 để tiếp tục điều tra, làm rõ./.