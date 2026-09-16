Phát hiện hơn 40.000 đơn vị hàng hoá giả mạo nhãn hiệu

Ngày 16/9, Chi cục Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh cho biết, Đội Quản lý thị trường số 13 phối hợp với cơ quan Công an kiểm tra, phát hiện 7 tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ về sản xuất, trưng bày để bán hàng hoá giả mạo nhãn hiệu.

Tang vật kiểm tra, tạm giữ, xử lý hơn 40.000 đơn vị sản phẩm gồm: quần áo, giày dép, nước xả vải,… với tổng trị giá hàng hoá vi phạm là trên 2 tỉ đồng; trong đó có 1 vụ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ về sản xuất hàng hoá giả mạo nhãn hiệu đã chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra theo quy định 3.782 đôi dép thành phẩm mang các nhãn hiệu Tommy Hilfiger, Vans, Skechers với trị giá trên 2 tỉ đồng.

Cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện cơ sở kinh doanh hàng hoá giả mạo nhãn hiệu.

Đội Quản lý thị trường số 20 cũng phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực 6, cơ quan Công an và các đơn vị liên quan kiểm tra, phát hiện 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc được lưu giữ tại kho của một cơ sở trên địa bàn. Làm việc với Đoàn kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ lô hàng. Hàng hóa không có nhãn mác, không thể hiện thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ hoặc tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm theo quy định của pháp luật.

Số thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở về hành vi kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.