Phát hiện hơn 40.000 ca bệnh sau khi khám sức khỏe gần 100% dân

Chiều 16/9, Ban Chỉ đạo khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân tỉnh Lai Châu tổ chức hội nghị tổng kết Chiến dịch 90 ngày đêm.

Chiến dịch được triển khai từ ngày 1/7, dự kiến kết thúc ngày 30/9. Đến ngày 15/9, tỉnh cơ bản hoàn thành chiến dịch, sớm 15 ngày so với kế hoạch.

Giám đốc Sở Y tế Lai Châu Bùi Tiến Thanh báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Cổng TTĐT Lai Châu

Theo số liệu được công bố, toàn tỉnh đã khám cho số người tương đương 90,51% tổng dân số. Nếu tính số người hiện có mặt tại địa phương, tỷ lệ được khám đạt 99,86%.

Qua khám sàng lọc, các bác sĩ phát hiện 40.748 ca bệnh, trong đó, hơn 700 trường hợp bệnh nặng được tư vấn và làm thủ tục chuyển tuyến điều trị.

Để triển khai chiến dịch, ngành Y tế Lai Châu thành lập 10 điểm khám cố định, 1.062 điểm khám lưu động tại các trạm y tế, tổ dân phố, thôn, bản.

Tỉnh bố trí 42 tổ, đội khám lưu động, tổ chức khám theo hình thức cuốn chiếu, gồm cả ngoài giờ hành chính, ngày lễ và ngày nghỉ.

Cùng với khám sàng lọc, Lai Châu đã lập 400.152 sổ sức khỏe điện tử trên hệ thống dữ liệu của Bộ Y tế, tương đương 79,8% dân số toàn tỉnh và 88,16% số người tham gia khám.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu Tống Thanh Hải yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát những người chưa được khám do không có mặt tại địa phương, hướng tới mục tiêu mỗi người dân được khám sức khỏe ít nhất một lần mỗi năm.

Ngành Y tế được yêu cầu đưa các ca bệnh đã phát hiện vào hệ thống để quản lý, tư vấn và điều trị. Các đơn vị liên quan tiếp tục chuẩn hóa dữ liệu, hướng tới hoàn thiện 100% sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNeID.