Phát hiện hơn 4.300 gói dung dịch thuốc lá điện tử trong hành lý nhập cảnh tại Đà Nẵng

Hai hành khách có số hàng bị lực lượng hải quan tạm giữ sau khi kiểm tra hành lý nhập cảnh tại sân bay quốc tế Đà Nẵng. (Ảnh: CHQ)

Theo thông tin Cục Hải quan cung cấp, vụ việc được phát hiện ngày 8/11/2026, khi Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng (Chi cục Hải quan khu vực XII) làm thủ tục cho chuyến bay từ Incheon (Hàn Quốc) đến Đà Nẵng. Trong quá trình làm thủ tục, lực lượng hải quan phát hiện dấu hiệu nghi vấn trong hành lý của hai hành khách mang quốc tịch Hàn Quốc.

Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng đã phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an thành phố Đà Nẵng) kiểm tra 6 vali của hai hành khách. Kết quả kiểm đếm cho thấy 424 cây nghi là thuốc lá nung nóng gồm 4.240 bao sản phẩm mang các nhãn hiệu Terea, Miix, Fiit và Aiim. Ngoài số sản phẩm đóng bao, lực lượng chức năng còn phát hiện 4.300 gói dung dịch dùng cho thuốc lá điện tử và 4 thiết bị điện tử.

Hai hành khách không khai báo hải quan đối với số hàng trên và không có hóa đơn, chứng từ kèm theo. Theo lời khai ban đầu của hai người, số hàng được mang vào Việt Nam để tiêu thụ.

Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng đã lập hồ sơ, tạm giữ toàn bộ số hàng và chuyển giao vụ việc cho cơ quan chức năng. Ngày 11/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng ban hành quyết định khởi tố số 978/QĐ-CSKT liên quan vụ việc.

Theo Cục Hải quan, việc phát hiện hàng nghìn bao sản phẩm và gói dung dịch trong 6 vali cho thấy nguy cơ lợi dụng hành lý nhập cảnh để đưa hàng cấm vào thị trường trong nước. Số hàng được phát hiện và tạm giữ khi còn trong khu vực giám sát hải quan, trước khi có thể đến tay người tiêu dùng. Thông tin về chủng loại, số lượng và cách đóng gói trong vụ việc cũng là cơ sở để hải quan các cửa khẩu hàng không tham khảo khi đánh giá rủi ro đối với hành lý nhập cảnh.

Theo Nghị quyết số 173/2024/QH15 của Quốc hội, Việt Nam cấm nhập khẩu, vận chuyển và sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng từ năm 2025. Hai mặt hàng này thuộc Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 292/2026/NĐ-CP ngày 22/7/2026 của Chính phủ. Quy định này áp dụng cả với hành khách mang sản phẩm trong hành lý nhập cảnh để sử dụng cá nhân.

Đối với sản phẩm dạng dung dịch, Nghị định số 371/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định dung dịch thuốc lá điện tử có thể chứa hoặc không chứa nicotine. Do đó, khi kiểm tra các vật phẩm mang theo, hành khách không thể chỉ căn cứ vào dòng chữ “không chứa nicotine” trên bao bì để xác định sản phẩm có được phép mang vào Việt Nam hay không.

Cục Hải quan cho biết thời gian tới, ngành Hải quan sẽ tiếp tục phối hợp với các hãng hàng không và các đơn vị tại cảng hàng không quốc tế để phổ biến quy định tới hành khách trên các chuyến bay quốc tế.

Từ vụ việc tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, cơ quan hải quan khuyến cáo hành khách chủ động kiểm tra các vật phẩm trong hành lý trước khi khởi hành, không mang thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng vào Việt Nam. Nếu chưa rõ quy định đối với một sản phẩm, hành khách nên liên hệ cơ quan hải quan để được hướng dẫn trước chuyến đi.