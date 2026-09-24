Phát hiện hơn 3000 bánh Trung thu không có ngày sản xuất, hạn sử dụng

Ngày 24/9, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, mới đây, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường tỉnh và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh L.T.M.T.T (có địa chỉ tại thôn Quang Trung, xã Tiên Tiến, tỉnh Hưng Yên).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại cơ sở có số lượng lớn thực phẩm phục vụ thị trường Tết Trung thu, gồm: 400 chiếc bánh dẻo, hơn 3.000 bánh Trung thu nhân trứng và 150kg kẹo dẻo, tổng trị giá gần 50 triệu đồng.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra tại cơ sở kinh doanh. Ảnh: Cơ quan Công an.

Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ số hàng hóa trên không có hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ; không thể hiện ngày sản xuất, hạn sử dụng và không có tài liệu chứng minh chất lượng sản phẩm theo quy định.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, xử lý vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh và tiến hành tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm theo quy định.

Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo, khi lựa chọn thực phẩm người dân cần kiểm tra kỹ nguồn gốc, xuất xứ, nhãn hàng hóa, ngày sản xuất, hạn sử dụng và các thông tin liên quan đến chất lượng sản phẩm. Mọi người ưu tiên mua tại các cơ sở kinh doanh uy tín, không lựa chọn những sản phẩm không rõ nguồn gốc, không có thông tin đầy đủ hoặc có dấu hiệu bất thường.

Khi phát hiện các hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm không bảo đảm an toàn; hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc các dấu hiệu vi phạm pháp luật khác, người dân cần thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý kịp thời.