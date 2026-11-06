Phát hiện hơn 25kg cần sa trong hành lý qua sân bay Nội Bài

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Cục Hải quan về tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, Hải quan Cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài đã đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ, kiểm tra, soi chiếu và rà soát hành lý, hành khách. Qua đó, lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện 2 vụ việc vi phạm trong tháng 10-2026.

Cụ thể, trong các ngày 3-10, 9-10 và 17-10, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, kiểm soát rủi ro và phân tích hình ảnh soi chiếu hành lý ký gửi, Hải quan Cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài phát hiện dấu hiệu nghi vấn đối với 4 hành khách gồm L.V.T, Đ.T.K, T.N.T.U và B.T.H tại khu vực cửa hải quan số 6 và số 7, Nhà ga hành khách quốc tế T2.

Qua hình ảnh soi chiếu, lực lượng Hải quan nhận thấy hành lý ký gửi của các hành khách có dấu hiệu chứa thuốc lá nung nóng thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu. Các hành khách sau đó được mời vào phòng làm việc để kiểm tra thực tế hành lý.

Kết quả kiểm tra cho thấy, trong hành lý của cả 4 hành khách đều có thuốc lá nung nóng mang nhãn hiệu TEREA. Tổng số tang vật thu giữ là 405,5 cây. Trong đó, hành khách L.V.T mang theo 112 cây, Đ.T.K mang theo 104 cây, T.N.T.U mang theo 80 cây và B.T.H mang theo 109 cây cùng 5 bao thuốc lẻ.

Hải quan Nội Bài phát hiện hơn 25kg cần sa và 400 cây thuốc lá nung nóng trong hành lý khi qua sân bay. Ảnh: PV

Tiếp đó, vào khoảng 22h45 ngày 25-10-2026, tại khu vực soi chiếu hành lý quá cảnh, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, lực lượng Hải quan phối hợp với Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TP Hà Nội phát hiện dấu hiệu nghi vấn trong một kiện hành lý ký gửi của hành khách quốc tịch Tây Ban Nha.

Hành khách này đi trên chuyến bay VN922, sau đó nối chuyến VN19 từ Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đến sân bay Charles de Gaulle (Cộng hòa Pháp), dự kiến khởi hành lúc 23 giờ 50 phút cùng ngày.

Qua soi chiếu, tổ công tác phát hiện bên trong vali có một gói hàng hình chữ nhật với dấu hiệu bất thường. Tiến hành kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện 2 gói hàng được bọc nilon màu vàng - trắng, hút chân không, kích thước khoảng 40 x 70cm. Bên trong các gói hàng chứa thảo mộc khô dạng hoa, lá, cành, nụ, đều là bộ phận của cây cần sa, với tổng trọng lượng khoảng 25,4kg.

Toàn bộ tang vật cùng vụ việc đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Đối với các vụ việc trên, lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, điều tra và xử lý theo quy định.